264 € de réduction ! Ce Xiaomi 5G avec écran Amoled et 8Go de RAM est proposé à prix cassé

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est un excellent choix dans la catégorie des smartphones de milieu de gamme. Conçu pour offrir une expérience proche du haut de gamme tout en restant accessible, il se positionne comme une véritable référence dans cette gamme de prix.

Avec ses performances solides et son design soigné, il représente un compromis idéal entre qualité et budget. Proposé par Xiaomi à 501,90 €, vous pouvez le trouver à seulement 236 € sur Rakuten, ce qui en fait une offre particulièrement intéressante pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est véritablement impressionnant, avec plusieurs caractéristiques dignes d’un smartphone haut de gamme. Il est équipé de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go, mais c’est surtout son capteur photo principal de 200 mégapixels qui fait sensation, un atout rare dans cette gamme de prix, allié à une excellente ouverture focale.

Il dispose également d'un grand écran AMOLED de 6,67 pouces, offrant une excellente qualité d'affichage, ainsi qu’une batterie puissante de 5000 mAh.

La principale différence avec un appareil haut de gamme réside dans son processeur : la puce MediaTek Dimensity 1080, qui bien que très performante pour le milieu de gamme, reste légèrement en retrait par rapport aux processeurs premium. Toutefois, à ce prix, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G offre un rapport qualité-prix très à la hauteur, se plaçant parmi les meilleures options sur le marché.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus à son meilleur prix

C’est sur Rakuten que vous pouvez vous procurer le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus pour seulement 236 € alors qu’il est proposé à 501,90 € sur le site de son constructeur actuellement. Une excellente offre avec en plus un film protecteur, un étui, et un câble de recharge !