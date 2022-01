Le smartphone pliant Honor Magic V se montre un peu plus et quelques caractéristiques, dont les prix, sont lâchés

Le 10 janvier prochain, lundi, Honor doit organiser un événement pour présenter officiellement son premier smartphone pliant, le Honor Magic V. Mais comme souvent, il est l’objet de quelques fuites avant sa présentation dont voici tous les détails.

Fin décembre, une image avait été publiée montrant le futur smartphone pliant, le Honor Magic V de profil. Mais avec cette illustration, il est impossible de savoir si l’appareil s’apparente plus au Samsung Galaxy Z Fold3 s’ouvrant comme un livre ou au Samsung Galaxy Z Flip3 ou Huawei P50 Pocket qui ont un format beaucoup plus compact et se plient dans le sens de la hauteur. Mais c’était sans compter sur d’autres sources. En effet, une personne qui travaillerait pour Honor a récemment publié une image qui semble être une illustration promotionnelle pour le futur smartphone pliant Honor V. On peut y voir l’actrice chinoise Sony Yi qui tient l’appareil dans sa main gauche et cela montre que l’appareil devrait, si c’est bien lui, reprendre le principe du Samsung Galaxy Z Fold3 ou du récent Oppo Find N. L’image dévoile également l’un des coloris arborés par le smartphone, orange. D’autres coloris seront certainement proposés pour séduire un public aussi large que possible.

Quelles caractéristiques sont attendues ?

Techniquement, le Honor Magic V devrait être animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 comme sur les mobiles les plus haut de gamme. Si cela se confirme, cela en fera l’un des premiers à en profiter à côté du Xiaomi 12 nouvellement annoncé par le fabricant chinois. Sinon, certaines rumeurs font état de la présence d’un écran externe qui mesurerait 6,5 pouces et qu’il aurait une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. À titre de comparaison, rappelons que le Samsung Galaxy Z Fold3 a un écran externe de 6,2 pouces à 120 Hz. L’écran externe du Honor Magic V serait perforé pour accueillir un capteur frontal pour pouvoir se prendre en selfie. L’écran interne aurait une diagonale de 8 pouces contre 7,6 pouces pour le Galaxy Z Fold3 affichant alors une définition de 2200x2480 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme le mobile de Samsung.

On connaît déjà les prix des différentes configurations ?

Une récente fuite d’une personne jugée plutôt sérieuse met à jour ce qui semble être les prix des deux configurations qui pourraient être prochainement annoncées. Sur une photo qui montre ce qui semble être la fin de la répétition de la présentation, on peut clairement voir les deux tarifs. Le premier indique 13999 yuans pour la version 12+256 Go ce qui correspond à 1950 € HT environ. L’autre version, 12+512 Go serait proposée à 14999 yuans, soit l’équivalent de 2080 € HT environ. Rappelons que si ces tarifs sont avérés, ils seront certainement différents lorsque le Honor Magic V sera commercialisé en Europe ou plus particulièrement en France où nous l’attendons de pied ferme pour savoir ce qu’il vaut. L’intégralité des détails techniques et les prix devraient être connus lors de la présentation et il ne reste donc plus longtemps à patienter pour voir si ces informations sont confirmées ou infirmées.