Samsung Galaxy Z Fold4, un pli moins marqué mais toujours présent au milieu de l’écran

La présentation officielle doit avoir lieu début août pour les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 de Samsung mais une photo volée montre clairement la pliure du premier par rapport au précédent et elle est encore visible.

Samsung a été l’un des premiers fabricants à proposer des smartphones pliants. Le problème de ces dalles AMOLED flexibles est qu’avec une charnière trop fermée, un pli est visible au milieu lorsqu’on les déplie. Les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 et leurs prédécesseurs sont effectivement touchés par ce petit souci qui non seulement se voit mais se sent également lorsqu’on passe le doigt dessus rendant l’expérience pas aboutie. Depuis, d’autres fabricants semblent avoir trouvé la parade notamment en utilisant des charnières avec un écran qui adopte une forme de goutte d’eau au niveau de sa pliure et permet ainsi, une fois ouvert, de ne pas avoir de marque visible ni au toucher. C’est notamment le cas sur le Oppo Find N, par exemple.

Un pli moins marqué mais toujours visible sur l’écran du Galaxy Z Fold4

Les premières rumeurs sur le Galaxy Z Fold4 laissaient entendre que l’appareil présenterait un pli moins prononcé que le Galaxy Z Fold3. Des prévisions d’un pli moins visible d’environ 20% étaient avancées. Récemment, le pronostiqueur Ice Universe a publié deux photos sur le réseau social Twitter montrant côte à côte les pliures des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Fold3, prises sous le même angle afin de pouvoir les comparer. Sur l’image de droite qui correspond au nouveau modèle, on peut effectivement s’apercevoir que le pli est moins marqué que sur l’image de gauche. On voit encore la pliure et celle-ci devrait aussi se sentir si on passe le doigt dessus.

Bientôt la confirmation de sa fiche technique

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est attendu avec une configuration technique légèrement améliorée par rapport au précédent modèle avec des écrans un peu plus grands aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et on pourrait compter sur des capteurs photo de meilleure qualité dont les productions devraient pouvoir rivaliser avec les clichés pris depuis les smartphones de la série Galaxy S22. Avec des optimisations sur la partie photo, il est possible que ce modèle séduise un public plus large que sur les précédents même si le prix reste élevé. Samsung s'attend à des ventes en forte progression sur ses nouveaux modèles pliants ayant demandé plus d’unités qu’auparavant. Le Galaxy Z Fold4 devrait être animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et pourrait contenir une batterie d’une capacité de 4400 mAh. Nous verrons si ces hypothèses se confirment depuis août lors de la présentation officielle.