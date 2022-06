SOLDES : Top 5 des forfaits mobiles 100Go à maximum 10€ par mois

Découvrez dans cet article notre top 4 des forfaits avec 100Go d'internet dont le tarif ne dépasse pas le seuil des 10€ par mois avec les opérateurs Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, Prixtel et Coriolis Telecom ! Ces offres sont sans engagement et en promotion jusqu'à ce mardi 28 juin, 23h59 !

Auchan Télécom : série limitée 100Go à 8,99€

Auchan Télécom propose une série limitée avec 100Go d'internet pour vous connecter en France métropolitaine au prix de 8,99€ par mois ! Vous bénéficiez d'une remise mensuelle de 11€ valable sans condition de durée.

Ce forfait pas cher vous offrira la possibilité de surfer sur le net à hauteur de 13Go lorsque vous voyagez en Europe ou encore dans les DOM. Vous profiterez bien entendu de l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine, mais aussi depuis ces dernières destinations.

Cdiscount Mobile : forfait 100Go à 8,99€

Cdiscount Mobile met en avant une offre à durée limitée : 100Go en France métropolitaine pour la somme de 8,99€ par mois, tarif valable même après la première année d'abonnement !

Vous pourrez apprécier les 13Go dédiés à votre connexion internet lors de vos déplacements à l'étranger, plus précisément, au sein de l'Union européenne - DOM inclus, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Depuis ces zones comme depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer des messages autant que souhaité grâce à l'illimité prévu par votre forfait.

Prixtel : le forfait Le géant dès 9,99€

Chez Prixtel, le forfait sans engagement Le géant bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ la première année de votre abonnement. Ainsi, pour profiter de 100Go (premier palier data), vous vous acquitterez de 9,99€ par mois au lieu des 15,99€ initialement demandés, et ce, pendant 1 an !

Neutre en CO2, l'offre Le géant vous ouvre la possibilité de souscrire à l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois. Lorsque vous séjournez dans l'Union européenne et dans les DOM, l'opérateur vous fournit jusqu'à 20Go afin que vous restiez connecté en dehors de la Métropole.

En ce qui concerne les communications, vous pourrez profiter de l'illimité de la manière suivante :

depuis la France : appels illimités vers les fixes de l'UE et des DOM + vers les numéros d'Amérique du Nord / SMS & MMS illimités vers la Métropole

depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Coriolis Telecom : forfait Brio Liberté 100Go à 8,99€

Le forfait Brio Liberté 100Go de Coriolis Telecom est à seulement 8,99€ par mois pendant 1 an avant de retrouver son tarif initial de 16,99€ par mois ; vous permettant ainsi d'économiser jusqu'à 96€ la première année d'abonnement !

Ce forfait donnera l'opportunité de bénéficier des appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus globalement depuis les pays de l'Union européenne. Vous pourrez en outre vous connecter à hauteur de 12Go lors de vos voyages effectués à l'étranger (UE/DOM).

Syma Mobile : le forfait 100Go à 8.90€, prix garanti à vie

Le forfait mobile 100Go de Syma Mobile est proposé à 8,90€ par mois, prix garanti à vie. Ce bon plan est valable jusqu'au 28 juin inclus.

En optant pour cette offre mobile sans engagement de durée, vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus globalement depuis les pays de l'Union européenne. Vous pourrez également vous connecter à hauteur de 100Go sur le réseau 4G de SFR en France (5G disponible en option à 5€). Vous disposerez aussi de 6Go partout en Europe, au Liechtenstein, en Norvège et en Islande. Enfin, vous pourrez appeler à votre guise depuis la France vers les fixes de 100 destinations et mobiles européens.