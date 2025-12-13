3 smartphones parfaits comme premier téléphone à offrir à Noël 2025

Sur le plan du design, les trois smartphones adoptent des partis pris très différents, reflétant clairement l’identité de leurs fabricants. Le Samsung Galaxy A17 5G propose une continuité esthétique dans la gamme Galaxy, avec un dos sobre et un module photo arrière vertical regroupant trois capteurs distincts, intégrés de manière discrète dans la coque. Les bords du châssis sont légèrement arrondis, favorisant une prise en main confortable, et l’appareil est proposé en plusieurs coloris classiques tels que le noir, le bleu et le gris.

Le Nothing Phone (3a) Lite, de son côté, se distingue immédiatement par son dos semi-transparent laissant apparaître certains éléments internes et par une organisation plus graphique de ses capteurs photo arrière, également au nombre de trois. Son cadre est plat, ce qui lui confère une sensation plus anguleuse en main, et il est décliné en teintes sobres comme le noir et le blanc.

L’iPhone 14 adopte une approche plus minimaliste, avec un dos en verre et un double module photo disposé en diagonale dans un carré aux angles arrondis. Son châssis aux contours arrondis et sa finition soignée en font le modèle le plus compact du trio.

En termes de dimensions, l’iPhone 14 est le plus petit, tandis que le Nothing Phone (3a) Lite est le plus grand, légèrement devant le Galaxy A17 5G. Le smartphone d’Apple est également le plus léger, alors que le Nothing Phone s’avère être le plus lourd.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, le Galaxy A17 5G et le Nothing Phone (3a) Lite bénéficient d’une certification IP54, offrant une protection contre les éclaboussures et la poussière du quotidien. L’iPhone 14 se démarque nettement avec une certification IP68, garantissant une meilleure étanchéité, y compris lors d’immersions temporaires.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les différences entre ces trois modèles sont notables et reposent autant sur le matériel que sur l’optimisation logicielle. Le Nothing Phone (3a) Lite est animé par un processeur MediaTek Dimensity 7300, gravé finement, associé à 8 Go de mémoire vive et à un stockage interne pouvant atteindre 256 Go. Cette configuration lui permet d’assurer une grande fluidité dans les usages quotidiens, y compris le multitâche, tout en offrant la possibilité d’étendre le stockage via une carte microSD. Le Samsung Galaxy A17 5G repose quant à lui sur une puce Exynos 1330, accompagnée de 4 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne extensible. Cette configuration est plus modeste mais demeure suffisante pour des usages courants comme la navigation, la messagerie ou le visionnage de vidéos.

L’iPhone 14 s’appuie sur la puce Apple A15 Bionic, associée à 4 Go de mémoire vive et à un stockage interne non extensible, disponible en plusieurs capacités selon les versions. Malgré une quantité de mémoire vive inférieure à celle du Nothing Phone, l’optimisation du système iOS permet à l’iPhone de proposer une excellente réactivité et une grande longévité logicielle.

Concernant l’affichage maintenant, sachez que le Nothing Phone (3a) Lite est équipé d’une dalle AMOLED de 6,77 pouces affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Cette combinaison assure une excellente fluidité lors du défilement des contenus et une restitution des couleurs contrastée, particulièrement appréciable pour la vidéo et les jeux. Le Samsung Galaxy A17 5G propose également une dalle AMOLED, de type Super AMOLED, d’une diagonale de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Bien que légèrement inférieur à celui du Nothing Phone, ce taux reste confortable pour un usage quotidien et garantit une bonne lisibilité.

L’iPhone 14 dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces. S’il se limite à un taux de rafraîchissement de 60 hertz, il compense par une excellente précision colorimétrique, une forte luminosité maximale et une très bonne gestion des contenus HDR.

En comparant l’intérêt global des écrans, le Nothing Phone (3a) Lite offre une surface d’affichage plus importante que ses concurrents du jour par sa grande taille et sa fluidité élevée, suivi de près par l’iPhone 14 pour la qualité d’affichage et la luminosité, tandis que le Galaxy A17 5G offre un compromis équilibré et adapté à un premier smartphone.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un critère important, même pour un premier téléphone afin d’offrir une assez belle expérience. Le Nothing Phone (3a) Lite intègre trois capteurs photo à l’arrière : un capteur principal de 50 mégapixels destiné aux prises de vue classiques, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels pour les paysages et les photos de groupe, ainsi qu’un capteur macro de 2 mégapixels pour les prises de vue rapprochées. À l’avant, un capteur de 16 mégapixels est dédié aux selfies et aux appels vidéo.

Le Samsung Galaxy A17 5G adopte une configuration proche, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, complétés par un capteur frontal de 13 mégapixels.

L’iPhone 14 embarque un double module photo arrière composé de deux capteurs de 12 mégapixels, l’un grand-angle et l’autre ultra grand-angle, associés à un traitement logiciel très abouti. Le capteur selfie de 12 mégapixels assure également une bonne qualité pour les autoportraits et la visioconférence.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G et le Bluetooth récent. Le Nothing Phone (3a) Lite et le Galaxy A17 5G disposent d’un emplacement pour carte microSD, contrairement à l’iPhone. Aucun des trois n’intègre de prise audio jack. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur le Nothing Phone, sur le bouton de mise en veille pour le Galaxy A17 5G, tandis que l’iPhone 14 repose exclusivement sur la reconnaissance faciale Face ID.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie est un critère déterminant pour un premier smartphone. Le Nothing Phone (3a) Lite et le Samsung Galaxy A17 5G sont équipés de batteries d’environ 5000 mAh, leur permettant d’assurer sans difficulté une journée complète d’utilisation, voire davantage selon les usages. Le Nothing Phone prend en charge une recharge rapide plus puissante que celle du Galaxy, ce qui permet de réduire le temps passé branché à une prise électrique.

L’iPhone 14, bien que doté d’une batterie de capacité inférieure, bénéficie d’une optimisation logicielle efficace qui lui permet d’offrir une autonomie solide sur une journée standard. Il se distingue également par la présence de la recharge sans fil, absente sur les deux modèles Android comparés ici. En définitive, les smartphones Android offrent une endurance potentiellement plus élevée grâce à leur batterie plus généreuse, tandis que l’iPhone mise sur l’efficacité énergétique et plus de polyvalence concernant la recharge.

