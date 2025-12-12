Quel smartphone offrir à un ado pour Noël ? Nos recommandations 2025

Le design des smartphones joue un rôle important, tant pour la prise en main que pour l’image perçue par un jeune utilisateur. Le Samsung Galaxy A17 affiche un style sobre avec des lignes épurées, ses capteurs photo étant organisés verticalement dans un module légèrement saillant à l’arrière.

Le Xiaomi Redmi Note 14, quant à lui, mise sur un triple capteur photo mis en valeur par une bordure chromée qui attire l’attention. En comparaison, le Samsung Galaxy A06 propose une configuration plus simple avec deux capteurs positionnés verticalement, intégrés dans une coque uniforme.

Les trois modèles présentent un profil plat, favorisant une bonne tenue en main. Concernant les couleurs disponibles, le Galaxy A17 est proposé en bleu, noir et vert, le Redmi Note 14 dans des teintes plus modernes comme le noir, le vert et le violet, tandis que le Galaxy A06 est décliné en noir, bleu clair et or.

En termes de gabarit, le plus compact reste le Redmi Note 14 avec une ergonomie légèrement plus contenue. Le plus grand est le Galaxy A17, grâce à un châssis légèrement plus long. Du point de vue du poids, le Galaxy A06 est le plus léger des trois, alors que le Redmi Note 14 et le Galaxy A17 affichent un poids similaire avoisinant les 200 grammes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, les différences entre ces trois smartphones sont significatives. Ainsi, le Samsung Galaxy A17 est équipé d’un processeur Exynos 1330, qui, associé à 4 Go de RAM, permet une navigation fluide et la gestion des tâches classiques, comme les réseaux sociaux, la messagerie et le visionnage de vidéos. Il dispose de 128 Go de stockage interne, extensibles via carte microSD.

Le Xiaomi Redmi Note 14 va plus loin, grâce à sa puce MediaTek Helio G99 Ultra, une architecture plus récente et performante, soutenue par 6 à 8 Go de RAM selon la version. Il propose jusqu’à 256 Go de stockage interne, également extensibles. Le Samsung Galaxy A06, de son côté, intègre un MediaTek Helio G85, moins puissant, avec une RAM allant jusqu’à 6 Go et un stockage de 64 à 128 Go, lui aussi extensible.

En termes de hiérarchie de puissance, le Redmi Note 14 domine nettement, grâce à un couple processeur-RAM plus moderne et mieux optimisé, suivi du Galaxy A17 qui reste performant pour un usage quotidien. Le Galaxy A06 ferme la marche, se positionnant clairement sur le segment d’entrée de gamme.

Concernant les écrans, le Galaxy A17 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Redmi Note 14, lui, offre un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+, avec une fréquence de 120 Hz, ce qui lui confère une fluidité d’affichage supérieure, particulièrement appréciable pour le gaming ou les vidéos. Le Galaxy A06, quant à lui, se contente d’un écran LCD de 6,7 pouces en HD+ avec un taux de 60 Hz, moins réactif et moins contrasté.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les adolescents accordent souvent une attention particulière aux capacités photo de leur smartphone. Le Xiaomi Redmi Note 14 dispose d’un appareil principal de 108 mégapixels, complété par deux capteurs secondaires dédiés à la profondeur et à la macro. Sa caméra frontale atteint 13 mégapixels, permettant des selfies détaillés et des appels vidéo de bonne qualité.

Le Samsung Galaxy A17 offre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale propose également 13 mégapixels.

Le Galaxy A06, plus modeste, est équipé d’un double capteur arrière : un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sa caméra frontale est de 8 mégapixels.

En termes de qualité photo, le Redmi Note 14 se démarque donc avec des clichés plus détaillés, notamment en faible luminosité, suivi par le Galaxy A17. Le Galaxy A06 convient à des usages plus simples, comme la capture de photos en plein jour ou les appels vidéo standards.

Du côté de la connectivité, le Galaxy A17 et le Redmi Note 14 sont compatibles 5G, offrant ainsi des vitesses de téléchargement et de navigation très rapides. Le Galaxy A06 reste en 4G, ce qui peut représenter une limite à moyen terme. Tous les modèles disposent du Wi-Fi 5 et du Bluetooth, suffisants pour un usage quotidien. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le bouton latéral pour les Galaxy A17 et A06, tandis qu’il est intégré sous l’écran pour le Redmi Note 14, une disposition plus pratique pour le déverrouillage.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie reste un point crucial pour un adolescent, très souvent utilisateur intensif de son smartphone. Les trois modèles ici comparés proposent des batteries généreuses. Le Xiaomi Redmi Note 14 est doté d’une batterie de 5500 mAh, légèrement supérieure à celles des deux Samsung qui embarquent chacun une batterie de 5000 mAh. En théorie, le Redmi Note 14 est donc capable de tenir plus longtemps, mais l’autonomie dépendra largement de l’usage : jeux, streaming vidéo ou navigation GPS peuvent faire varier les performances.

Côté recharge, le Redmi Note 14 supporte une charge rapide de 33 W, permettant une récupération efficace de l’autonomie en moins d’une heure. Le Galaxy A17 propose une charge rapide de 25 W, tandis que le Galaxy A06 se limite à une recharge légèrement inférieure.

Aucun de ces trois smartphones ne prend en charge la recharge sans fil, une fonctionnalité encore peu fréquente sur les modèles de cette gamme. Dans les faits, les trois modèles permettent de tenir une journée entière sans recharge dans un cadre d’utilisation standard. Toutefois, pour les usages les plus intensifs – comme les jeux ou la vidéo en continu – le Redmi Note 14 offre un léger avantage, grâce à sa batterie plus grande et sa recharge plus rapide.

