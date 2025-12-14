Le Galaxy S25 FE est à prix écrasé sur Amazon pour Noël

À quelques jours des fêtes de fin d’année, le Galaxy S25 FE est sur Amazon au prix d'un milieu de gamme. Proposé à 492,00 € avec livraison gratuite et livré avant Noël, le Galaxy S25 FE est la version pas chère des haut de gamme Samsung dernière génération !

Caractéristiques du Galaxy S25 FE

Le Galaxy S25 FE est un modèle haut de gamme très bien équipé pour ce prix. Il dispose d'un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour faire simple, c'est mieux qu'un iPhone 16 standard.

Son stockage interne de 128 Go est largement suffisant pour vos photos, vidéos, applications et fichiers.

Une offre à ne pas manquer

Le Galaxy S25 FE est proposé à 492,00 €, une réduction importante par rapport à son prix habituel de 812€ chez Samsung. Ce modèle est garanti avec une livraison gratuite avant Noël, ce qui fait de cette offre un véritable bon plan de Noël pour ceux qui cherchent à offrir (ou se faire offrir) un excellent smartphone à un prix raisonnable.

Avec un paiement en plusieurs fois disponible et une politique de retour flexible jusqu’au 31 janvier 2026, l'achat de ce smartphone est bien encadré.