Bons plans smartphone : Demain commence la dernière semaine pour être livré à temps pour Noël

Sur le plan du design, ces trois smartphones présentent des approches différentes qui influencent à la fois l’ergonomie et l’esthétique. Ainsi, le Xiaomi Poco X7 Pro 5G dispose d’une face arrière intégrant un module photo double bien visible, avec deux capteurs alignés verticalement légèrement décalés, et un profil globalement plat qui lui confère une sensation moderne et nette. En outre, il adopte une préhension plus « massive » mais aussi par un impact visuel fort étant le plus grand et le plus lourd de ce trio.

À contrario, l’iPhone 16e mise sur une silhouette plus compacte et élégante avec des capteurs photo simples alignés à l’arrière dans un ensemble discret, ce qui lui permet de rester plus léger et plus maniable, tout en gardant un profil plutôt plat et des finitions premium dans des coloris classiques comme noir ou blanc.

Enfin, le Samsung Galaxy S25 propose une organisation triple à l’arrière, avec un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif disposés verticalement dans le coin supérieur à gauche.

Concernant les coloris, le Galaxy S25 se décline en plusieurs teintes comme bleu clair, bleu nuit, gris ou vert d’eau, tandis que le Poco X7 Pro est disponible en noir, jaune, vert ou éditions thématiques, et l’iPhone 16e en noir et blanc. Sur le plan de la robustesse, tous trois affichent une certification d’étanchéité IP68, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à l’eau, même en immersion pendant un court instant et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de puissance brute, ces smartphones reposent sur des architectures très différentes. Le Samsung Galaxy S25, propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour Galaxy gravé en 3 nm avec une architecture CPU et GPU performante et généralement associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne, se place comme le plus puissant de ce comparatif sur le papier, grâce à une optimisation avancée du traitement des données, des graphismes et des tâches multitâches.

Il est suivi par le Xiaomi Poco X7 Pro 5G équipé du MediaTek Dimensity 8400-Ultra associé à 8 à 12 Go de RAM et 256 à 512 Go de stockage interne, offrant un niveau très élevé de performance qui convient aux jeux, à la création de contenu et à l’usage intensif.

L’iPhone 16e est animé par la puce Apple A18 couplée à 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne, ce qui lui confère une excellente réactivité dans l’écosystème iOS et des performances très fluides en usage quotidien et pour les applications multimédias.

En ce qui concerne l’écran, le Galaxy S25 est doté d’un panneau Dynamic AMOLED 2X d’environ 6,2 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz, offrant une grande fluidité pour le contenu animé et une luminosité de pointe élevée pour une lecture aisée en plein soleil.

Le Poco X7 Pro, quant à lui, propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui le place également dans une excellente catégorie pour le multimédia et les jeux, tandis que l’iPhone 16e conserve un écran OLED d’environ 6,1 pouces, fluide et précis mais généralement avec une luminosité légèrement inférieure et une fréquence standard de 60 Hz dans certaines configurations, ce qui peut rendre l’expérience moins « fluide » comparée aux deux autres. Ainsi, en termes de qualité visuelle et de réponse tactile, le Galaxy S25 et le Poco X7 Pro dominent, avec un léger avantage pour le Galaxy S25 si l’on considère la cohérence globale entre la colorimétrie, la luminosité maximale et l’intégration logicielle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, les configurations varient également : le Galaxy S25 intègre un système triple capteur composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels, permettant une polyvalence importante pour les portraits, paysages ou zooms optiques, ce qui le positionne en tête pour les photographies les plus complètes et flexibles.

Le Poco X7 Pro s’appuie sur une configuration double avec un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur secondaire (souvent ultra grand-angle), tandis que l’iPhone 16e mise sur un module simple de 48 mégapixels à l’arrière, ce qui, bien qu’efficace pour les prises de vue quotidiennes et dans l’écosystème Apple, limite quelque peu la diversité des angles et des zooms par rapport à ses concurrents.

À l’avant, les caméras selfies sont identiques en termes de nombre de pixels embarqués. En effet, les trois appareils disposent de capteurs de 12 mégapixels pour se prendre en photo et réaliser des appels vidéo, par exemple.

En matière de connectivité, les trois modèles supportent la 5G, disposent du Wi-Fi 6 ou supérieur, du Bluetooth, du NFC pour les paiements sans contact et autres interactions, et utilisent tous une connectique USB-C dans le cas des Android. Aucun des trois n’intègre de prise audio jack.

Concernant les lecteurs d’empreintes digitales, le Poco X7 Pro et le Galaxy S25 intègrent généralement ce capteur sous l’écran pour une lecture rapide, alors que l’iPhone 16e repose quant à lui sur Face ID.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, la capacité des batteries varie significativement entre ces modèles. Le Poco X7 Pro se démarque avec une batterie de grande capacité de 6000 mAh, ce qui promet une autonomie plus conséquente même face à une utilisation exigeante, tandis que le Galaxy S25 mise sur environ 4000 mAh, équilibrant performance et compacité, et l’iPhone 16e a une batterie plus modeste de 3279 mAh, qui reste suffisante pour une journée d’usage équilibré grâce à l’optimisation logicielle d’iOS.

En ce qui concerne la recharge, tous permettent la charge rapide filaire, mais seule l’iPhone 16e prend également en charge la recharge sans fil, ce qui peut être un avantage pour ceux qui privilégient la commodité d’une recharge sans câble. Le Galaxy S25 offre aussi la recharge sans fil et le partage d’énergie sans fil. Le Poco X7 Pro, quant à lui, mise sur une charge rapide haute puissance pour réduire le temps de recharge.

