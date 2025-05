On connait enfin la date de présentation officielle du Samsung Galaxy S25 Edge

Le principal atout du Galaxy S25 Edge réside dans sa conception remarquablement fine. Avec une épaisseur de seulement 5,85 mm, ce smartphone se positionne comme l'un des plus fins du marché. Cette prouesse technique s'accompagne d'un poids plume de 163 grammes, soit nettement moins que les autres modèles de la gamme S25.

Samsung décrit son nouveau fleuron comme « plus qu'un smartphone fin », soulignant que « chaque courbe, contour et composant reflète une percée en ingénierie de précision pour créer une expérience premium digne du nom de la série S ». Une alliance de finesse et performances haut de gamme.

Le mobile a déjà été montré notamment lors du MWC de Barcelone en début d’année. Son, reprend les codes esthétiques de la série S25 avec un cadre en titane et un dos en verre. Selon les rumeurs, il serait disponible en trois coloris : bleu nuit, argent ou noir. L'écran plat de 6,7 pouces offrirait une définition de 1440 x 3120 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, protégé par du Gorilla Glass Ceramic 2.

Des performances de pointe malgré la finesse

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la finesse du Galaxy S25 Edge ne semble pas compromettre ses performances. Le smartphone embarquerait le processeur Snapdragon 8 Elite, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour, associé à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Cette configuration haut de gamme devrait offrir des performances similaires à celles du Galaxy S25+, malgré un format plus compact. Le S25 Edge fonctionnerait sous Android 15 avec la surcouche One UI 7 de Samsung, et bénéficiera des nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle déjà présentes sur les autres modèles de la série S25.

Un appareil photo ambitieux de 200 mégapixels

L'autre point fort du Galaxy S25 Edge concernerait son système photo. Samsung a confirmé que le smartphone sera équipé d'un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture f/1.7, accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de 12 mégapixels.

Cette configuration photo diffère de celle du S25+ qui dispose d'un téléobjectif supplémentaire avec zoom optique 3x. Néanmoins, le capteur principal de 200 mégapixels du S25 Edge surpasse en résolution celui de 50 mégapixels du S25+, ce qui pourrait compenser l'absence de téléobjectif dédié.

Le principal compromis de cette conception ultra-fine concernerait la batterie. Selon des informations sérieuses, à confirmer néanmoins, le Galaxy S25 Edge embarquerait une batterie de 3900 mAh, soit 1000 mAh de moins que le Galaxy S25+ (4900 mAh). La charge rapide serait limitée à 25W, ce qui reste inférieur aux standards actuels du marché où certains concurrents proposent des puissances de charge dépassant les 100W.

Une stratégie de lancement progressive ?

La commercialisation du Galaxy S25 Edge semble s'inscrire dans une stratégie de déploiement progressif. Selon certaines sources, le smartphone pourrait d'abord être lancé en Corée du Sud et en Chine avant d'être disponible sur d'autres marchés comme l'Europe et les États-Unis.

Côté tarif, le Galaxy S25 Edge devrait être proposé aux alentours de 1250 euros, ce qui le positionne légèrement au-dessus du Galaxy S25+ (1149 euros) mais en dessous du S25 Ultra (1299 euros). Nous aurons tous les détails de ses caractéristiques techniques ainsi que son prix, selon les configurations lors de la présentation officielles, le 13 mai prochain.