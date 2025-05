Le duel des petits prix : Galaxy A16 ou Redmi Note 14, votre prochain smartphone est dans ce match

Dans le coin gauche : le Samsung Galaxy A16. À droite : le Redmi Note 14 de Xiaomi. Deux challengers au style très différent, mais une promesse commune : en faire plus avec moins.

" Deux smartphones à petit prix qui ne veulent plus faire de compromis. Grand écran, grosse batterie, photo boostée par IA et même parfois de la 5G : bienvenue dans l'entrée de gamme version ambitieuse. "

Design : plastique chic contre look épuré

Le Galaxy A16 joue la carte classique Samsung : design sobre, bords arrondis, coque en plastique mat qui ne glisse pas des mains. Ce n’est pas du verre, certes, mais la prise en main est agréable et c’est solide.

Xiaomi, de son côté, ose un style plus affirmé. Le Redmi Note 14 arbore un bloc photo bien visible, une finition brillante et des coins plus anguleux. C’est plus tape-à-l’œil, mais aussi plus salissant, car la poussière s'immisse dans les rebord du capteur facilement.

On reste sur du plastique des deux côtés, mais Xiaomi a l’avantage côté finesse et poids. Si vous aimez les smartphones légers et bien équilibrés, le Redmi a un petit coup d’avance d'après nous.

À ce prix, aucun n’ira concurrencer un iPhone côté matériaux, mais les finitions sont propres. Mention spéciale au Redmi pour son look, mais c'est une question de goût.

Écran : duel d’AMOLED à petit prix

Surprise agréable : Samsung équipe son Galaxy A16 d’un écran Super AMOLED. Cela donne des couleurs éclatantes, des noirs profonds, et un contraste bien plus marqué qu’un LCD. Et ça, on ne le trouve pas tous les jours à ce tarif. La définition est en FHD+ pour les réseaux, Netflix ou YouTube, c’est plus que suffisant !

De son côté, Xiaomi ne se laisse pas faire. Le Redmi Note 14 mise aussi sur une dalle AMOLED Full HD+, légèrement plus grande et avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. C’est fluide, lumineux, et surtout, bien lisible en extérieur. En clair, les deux appareils se valent.

" Deux écrans AMOLED dans des smartphones à moins de 200 € ? Il y a encore un an, c’était de la science-fiction. Aujourd’hui, c’est la nouvelle norme. "

Performances : le strict minimum ou un petit boost ?

Le Galaxy A16 embarque un processeur MediaTek Dimensity 6300. C’est un SoC qui fait le job sur les tâches basiques : appels, messages, navigation, un peu de vidéo. Mais oubliez le multitâche intense ou les jeux gourmands, il atteint vite ses limites.

Le Redmi Note 14, lui, mise sur la MediaTek Dimensity 7025. Ce n’est pas un foudre de guerre, mais il est plus puissant, plus stable et plus efficace pour les apps quotidiennes. L’interface MIUI est bien optimisée, et les 6 Go de RAM minimum disponibles donnent un peu plus de souplesse.

Pour une utilisation fluide au quotidien (et quelques jeux légers), le Redmi prend l’avantage. Le Galaxy A16 reste plus limité, surtout dans la durée.

Photo : IA chez Samsung, capteurs boostés chez Xiaomi

Samsung propose un capteur principal de 50 MP, épaulé par son traitement maison. Même à ce prix-là, l’interface photo intègre quelques fonctions IA (mode nuit simplifié, optimisations automatiques). Mais ne vous attendez pas à des miracles : en basse lumière, c’est vite flou ou bruité.

Le Redmi Note 14 propose aussi un 50 MP, mais avec un traitement plus agressif : couleurs saturées, détails accentués, et des modes dédiés assez fun (longue exposition, filtres créatifs, etc.). C’est plus orienté “TikTok-ready”, mais ça peut plaire.

" Ni l’un ni l’autre ne révolutionne la photo mobile. Mais Xiaomi met plus d’options sur la table, tandis que Samsung reste sur la sobriété. "

Autonomie : 5000 mAh pour tous, mais une gestion différente

Sur le papier, égalité parfaite : 5000 mAh de batterie pour les deux. Mais en pratique, le Redmi Note 14, plus efficient et mieux optimisé, tient facilement deux jours avec un usage raisonnable. Le Galaxy A16, un peu plus énergivore, demandera une recharge chaque soir si vous êtes un gros utilisateur.

Côté recharge, Xiaomi propose du 33W, contre 15W chez Samsung. Oui, ça fait une vraie différence : moins d’une heure pour le Redmi, presque deux pour le Galaxy.

Autonomie correcte dans les deux cas, mais la charge rapide de Xiaomi fait toute la différence au quotidien.

Interface, mises à jour et petit bonus

Samsung mise sur One UI Core, une version allégée de son interface. Fluide, claire, avec 2 ans de mises à jour garantis. Xiaomi, lui, propose MIUI 14 avec quelques ajouts pratiques, mais aussi quelques apps préinstallées qu’on préférerait éviter.

Niveau suivi logiciel, c’est assez équivalent, même si Xiaomi reste flou sur les mises à jour de sécurité.

Petite surprise : le Galaxy A16 intègre une certification IP52 (résistance à la poussière et aux éclaboussures), absente du Redmi Note 14. Rien de fou, mais à ce prix, c’est un petit plus.

" Si vous aimez les interfaces propres et épurées, Samsung garde un léger avantage. Mais côté fonctionnalités et personnalisation, Xiaomi a plus à offrir, bien que parfois cela puisse devenir intrusif niveau application "

Prix : les deux veulent votre attention

Le Galaxy A16 est disponible autour de 199 €, parfois moins en promo. Le Redmi Note 14, lui, démarre vers 263 €. Un écart plutôt important qui vient relativiser les quelques faiblesse que nous avons soulignés pour le Galaxy A16.

Verdict : votre budget, vos priorités

Si vous cherchez un smartphone simple, efficace, avec une interface claire et sans fioritures, le Galaxy A16 est un choix sûr. Mais si vous êtes un peu plus exigeant — charge rapide, et un peu plus de puissance sous le capot — alors le Redmi Note 14 est à préférer.