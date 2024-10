396 € de réduction : la sortie du Samsung Galaxy S24 FE fait chuter le prix du S23 FE !

Le Galaxy S23 FE est un smartphone qui porte une histoire particulière au sein des écuries de Samsung. S’il n’est pas le premier de sa lignée, il est en quelque sorte le fils prodigue. Nombreux sont les fans de la marque à avoir attendu la sortie du Galaxy S22 FE… en vain.

Il faut dire qu’après le succès retentissant du Galaxy S21 FE, en termes de ventes, mais encore plus d’estimes, nous avions espéré que la gamme FE devienne une routine pour Samsung, à l’instar des autres Galaxy S… Mais, non. Point de Galaxy S22 FE.

Alors, que nous n’attendions plus nécessairement de successeur, c’est avec un grand étonnement, mais beaucoup de plaisir, que les amateurs de technologies ont pu accueillir le Galaxy S23 FE en décembre de l’année dernière !

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 2200

Exynos 2200 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3

Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Galaxy S23 FE est un smartphone taillé pour les fans. D’où son nom. FE pour Fan Edition, renvoie à la philosophie portée par la marque coréenne de transposer dans cet appareil, l’essentiel de la gamme du même nom. Le Galaxy S23 FE est donc le porte flambeau des Galaxy S23, proposé pour moins cher, mais avec des technologies similaires.

Cela fait de ce smartphone un haut de gamme puissant, mais abordable.

Avec un écran Dynamic Amoled endémique de Smasung ; une grande puissance de calcul ; une énorme autonomie et un appareil photo de qualité, avec vidéo 4K, et tout ce qu’il faut pour le post traitement IA, le Galaxy S23 FE est un très bon choix pour ceux qui souhaitent un haut de gamme polyvalent. D’autant plus avec la promotion que nous avons trouvé lors de nos recherches quotidiennes.

Voici le test complet du Galaxy S23 FE

Quelle promotion pour le Galaxy S23 FE ?

En ce moment, vous pouvez vous procurer cet appareil à très bon prix sur Cdiscount, puisqu’il est affiché à 398 € alors que son prix constructeur est toujours de 759 € au moment où nous écrivons ces lignes. L’avantage de Cdiscount est que l’enseigne vous propose 2 ans de garantie, et la possibilité de vous livrer gratuitement, chez vous ou en point relais.

Vous pouvez également faire reprendre votre ancien appareil contre une réduction supplémentaire !