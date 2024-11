400 € de réduction : le Google Pixel 8 Pro en grosse réduction Black Friday sur Amazon et Rakuten !

Avec ses nouveaux Pixel 9, Google est en train de rafler un grand nombre de prix, notamment chez Dxomark qui place ses nouveaux appareils dans le top des meilleurs écrans au monde. Mais, les Pixel 8 de la génération précédente sont loin de démériter, et notamment le Pixel 8 Pro qui était l’un des plus puissants de la gamme.

En ce moment, il est possible de le trouver pour un petit prix auprès d’Amazon et de Rakuten grâce à des offres Black Friday.

La fiche technique du Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 fait partie de la première génération de smartphones Google à avoir déployé Gemini Nano, rien que pour cela, nous pouvons lui attribuer un bon point pour l’innovation qu’il apporte, mais c’est heureusement bien loin d’être le seul aspect positif de sa fiche technique.

Avec ses 12 Go de RAM et son écran Amoled Super Actua, il offre puissance et affichage de très grande qualité, de quoi profiter un maximum des photos de très grande qualité qu’il vous permet de créer, mais aussi de vos séries en streaming, et de jeux dans des conditions optimales.

Quelles sont les offres que vous pouvez trouver à propos du Pixel 8 Pro ?

Le Google Pixel 8 Pro est disponible pour 598 € sur Rakuten et 599 € sur Amazon grâce à des offres promotionnelles spéciales pour le Black Friday. L’offre sur Rakuten est une version importée de couleur perle, tandis que sur Amazon c’est la version noire volcanique.