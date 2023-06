Backbone One, l’accessoire qui transforme n’importe quel smartphone en console de jeux nomade

La marque Backbone vient d’annoncer le lancement d’un nouvel accessoire pour les smartphones. Il s’agit d’une manette qui s’adapte à n’importe quel téléphone portable et qui permet de disposer de boutons physiques ainsi que de joysticks pour jouer de manière plus ergonomique.

De plus en plus de personnes jouent sur leurs smartphones que cela soit pendant quelques minutes ou plusieurs heures pour les plus acharnés. Mais la jouabilité des téléphones n’est pas idéale. Aussi, la marque Backbone vient d’annoncer la disponibilité prochaine, à partir du 15 juin, d’une nouvelle manette. Celle-ci se présente de manière relativement compacte avec, de chaque côté des boutons et des joysticks, comme les manettes classiques. Elle s’étire pour offrir assez de place afin d’y insérer un smartphone.

La manette Backbone One est déclinée en deux versions, l’une pour les appareils fonctionnant sous Android et l’autre pour les mobiles sous iOS, en rapport avec leur connecteur USB-C ou Lightning… La version pour iPhone est même proposée en finition Standard ou Playstation, celle-ci reprenant les symboles géométriques associés à la console de Sony. Backbone promet une faible latence avec sa manette afin d’offrir une bonne jouabilité.

On peut compter sur la présence d’une prise casque qui permet de déporter le connecteur du mobile ou de lui fournir cette sortie s’il en est dépourvu. En outre, il est possible de recharger le smartphone pendant la session de jeu.

Bien entendu, la manette de jeu Backbone One est compatible avec les jeux en streaming ou en local. Une application est également disponible permettant de regrouper les différents services de gaming disponibles mais n’est pas obligatoire pour jouer.

La manette de jeu Backbone One pour les smartphones sera disponible à partir du 15 juin pour un prix de 120 € environ. Un abonnement d’un mois Xbox Game Pass Ultimate est offert pour tout achat.