50 € remboursés sur le nouveau Galaxy A18 : Samsung promet un suivi jusqu'en 2032

Le Galaxy A18 vient d'arriver en France avec 50 € remboursés, ce qui peut faire passer son prix de 279 € à 229 €. Mais son principal atout est ailleurs : Samsung prévoit un suivi logiciel jusqu'en 2032.

La Rédac LesMobiles - publié le 20/09/2026 à 12h15
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Smartphone Samsung Galaxy A18 blanc posé sur une table en marbre devant un fond flou.

Le nouveau Galaxy A18 est proposé avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM pour 279 €. Mais jusqu'au 18 octobre 2026 inclus, Samsung rembourse jusqu'à 50 € sur l'achat d'un appareil neuf éligible. Son coût revient donc à 229 €.

J'obtiens le Galaxy A18 avec 50 € remboursés

Attention toutefois, car il ne s'agit pas d'une remise immédiate : le smartphone est à payer 279 € au moment de l'achat, puis la demande de remboursement doit être déposée auprès de Samsung au plus tard le 1er novembre 2026.

Un écran AMOLED et surtout un suivi logiciel très long

Le Galaxy A18 dispose d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ à 90 Hz, tandis que ses 128 Go de stockage peuvent être étendus via une carte microSD jusqu'à 2 To. Il embarque une puce Exynos 1610 avec 4 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge 25 W.

Pour la photo, Samsung associe un capteur principal de 50 Mpx à un ultra grand-angle de 5 Mpx et un module macro de 2 Mpx. Mais l'argument le plus intéressant se trouve du côté du logiciel : Samsung annonce jusqu'à six générations de mises à jour du système et jusqu'à six ans de mises à jour de sécurité, avec une prise en charge actuellement indiquée jusqu'au 31 octobre 2032.

Le Galaxy A18 profite aussi de fonctions comme Circle to Search. Et si vous souhaitez comparer les autres modèles de la marque, notre sélection des smartphones Samsung permet de situer plus facilement le A18 dans la gamme.

À qui s'adresse le Galaxy A18 ?

Le Galaxy A26 est donc très séduisant si vous privilégiez la 5G, le 120 Hz et la photo, tandis que le Galaxy A18 prend davantage de sens pour celui qui cherche un Samsung tout juste lancé et compte le conserver plusieurs années. Et avec les 50 € remboursés jusqu'au 18 octobre, son prix théorique de 229 € rend cette promesse de longévité plus intéressante.

J'obtiens le Galaxy A18 de Samsung
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