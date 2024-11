55 % de réduction sur l'ancien roi ultra haut de gamme de Samsung

Le Galaxy S23 Ultra est un smartphone premium, c’est-à-dire dans la catégorie supérieure au haut de gamme. Il est donc sorti aux alentours des 1400 € l'année dernière et était le plus puissant smartphone de la marque coréenne. Il reste donc toujours d’actualité, mais à un prix beaucoup plus bas.

C’est par exemple le cas sur Rakuten où vous pouvez le trouver pour 629 € au lieu de 1419 € selon le prix conseillé par le fabricant. Samsung ne vend plus de S23 Ultra, mais c’était dans ces prix qu’il le vendait avant la sortie du Galaxy S24 Ultra.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Galaxy S23 Ultra est tout simplement un smartphone qui a de quoi faire plaisir à tous les types d’utilisateurs si tant est que vous aimiez les smartphones plutôt imposants.

Il propose un écran très grand allié à une technologie qui le rend absolument magnifique. Il propose en plus de cela des performances véloces qui lui permettent de s’adapter à absolument toutes les utilisations. Et pour « compenser » sa taille imposante, il est inclus même un stylet, le S Pen.

Notre test du Galaxy S23 Ultra !

Une promo à prix cassé sur Rakuten !

Difficile de le trouver à un plus petit prix, le Galaxy S23 Ultra de Samsung est disponible pour 629 € dans une version importée américaine. Et en plus, avec le code CLUB20, vous pouvez baisser son prix d’encore 20 €.