Tout comprendre aux écrans de smartphones : ppp, définition, résolution, hz ou fps, technologies...

Les critères de qualité d'un écran de smartphone

Pour évaluer la qualité d'un écran de smartphone, et encore plus, le comparer à un autre, il est nécessaire de se pencher sur les différents composants qui les façonnent. Taille, définition, résolution, taux de rafraîchissement, type de dalle... L'écran ne se juge pas uniquement sur une technologie, mais un ensemble de paramètres que nous allons vous présenter.

Qu'est-ce que le PPP (pixels par pouce) ?

Nous voyons souvent des fiches de smartphones mentionner le nombre de ppp. Il s'agit du nombre de « pixels par pouces » sur votre écran. On l'appelle aussi le DPI pour Digit per Inch, (qui se traduit littéralement « pixel par pouces » en français, d'où ppp).

Le DPI désigne la résolution de l'écran.

Un écran ayant une image à la définition 1920 X 1080, veut dire qu'elle aura 1920 pixels sur 1080 lignes. Or, plus l'écran est petit plus la densité de pixel par pouces est élevée et donc meilleure sera la définition. Un écran de 6,1 pouces avec une résolution de 1920 X 1080 aura donc une meilleure définition, qu'un écran 6,7 pouces en 1920 X 1080 !

Astuce : Pour se renseigner sur la définition de l'écran, il est donc intéressant de regarder directement si le DPI est plus élevé qu'un autre.

Résolution et définition d'écran : quelle est la différence ?

Mais alors quelle est la différence entre définition et résolution ?

On les confond souvent, car les deux sont fortement liés aux pixels :

La définition est le nombre de pixels dans l'image qu'importe la taille de celle-ci ;

qu'importe la taille de celle-ci ; La résolution est le nombre de pixels par unité de mesure (ici le pouce, mais cela pourrait être le centimètre).

Pour donner l'ordre de grandeur de la définition, nous utilisons les termes HD, Full HD, Ultra HD, etc.

Ces qualificatifs servent à désigner la fourchette de pixel de votre écran.

Voici certaines des définitions les plus courantes et à quoi elles correspondent en termes de pixels :

HD : = ou < 1280 x 720 pixels Full HD : = ou < 1920 X1080 pixels FHD+ : = ou < 2220x1080 pixels QHD : = ou < 2560 × 1440 pixels QHD+ : = ou < 2560 x 1600 pixels Ultra HD : = ou < 3840 x 2160 pixels 4K : = ou < 4096 x 2160 pixels

Qu'est-ce que le taux de rafraîchissement ?

Définition et résolution sont certes importants, mais pour une image en mouvement, le taux de rafraîchissement fait également une énorme différence !

Comme son nom l'indique, le taux de rafraîchissement correspond au nombre de fois où l'image va se rafraîchir par seconde. Pour faire simple, on pourrait dire que dans le cas d'un écran de smartphone, cela correspond au nombre d'images par seconde qui peut être affiché sur l'écran. Plus ce taux est élevé, plus l'image est fluide alors qu'il s'agit d'un enchaînement d'images fixes !

Comme avec un FlipBook, plus le nombre d'mages se succèdent par seconde sur l'écran, plus ce castor (imaginé d'après les travaux d'Eadweard Muybridge) a un mouvement fluide

Le taux de rafraîchissement est calculé en Hz. On trouve très régulièrement du 90 Hz ou 120 Hz pour les smartphones.

Le taux de rafraîchissement peut être adaptatif, cela veut dire qu'il s'adapte en fonction des besoins du smartphone, notamment pour économiser la batterie.

Attention : Il ne faut pas confondre le taux de rafraîchissement avec le nombre d'images par seconde, aussi appelés fps pour frame per second. En français on parle aussi de ips pour image pas seconde.

Pour résumer, les fps sont le nombre d'images générés chaque seconde, ici par la carte graphique du smartphone, alors que le taux de rafraîchissement est le nombre d'images qui peut être affiché par l'écran chaque seconde.

Cela veut dire que si votre carte graphique génère plus de fps que votre écran ne peut se rafraîchir de fois, vous ne pourrez pas profiter pleinement de la fluidité permise par la carte graphique. Toutefois, les smartphones ne posent pas ce genre de problèmes étant donné qu'écran et puces sont vendus comme un tout !

Les différentes technologies d'écran

Comme pour toute machine proposant un écran, les smartphones n'échappent pas à la règle et nous pouvons trouver de nombreux types de technologies pour les écrans :

LCD La technologie Liquid Crystal Display, en français « écran à cristaux liquides », est une technologie peu coûteuse, que nous trouvons presque exclusivement sur les smartphones d'entrée de gamme. OLED Diodes électroluminescentes organiques en français, cette technologie permet une image supérieure au LCD en termes de couleurs et de contrastes. AMOLED Diodes électroluminescentes organiques à matrice active, une variante supérieure à l'écran Oled qui permet d'économiser plus d'énergie et d'afficher une qualité légèrement supérieure d'image.

Il faut savoir que chacun de ces trois types d'écran proposent des variantes LCD LTPS, Qled, Dynamic Amoled, et bien d'autres !

Pour entrer dans le détail, n'hésitez pas à consulter notre dossier comparant les technologies OLED et AMOLED !

Choisir son écran en fonction de ses besoins

Nous allons vous donner quelques exemples d'utilisateurs avec les types d'écran correspondant afin de vous aider à orienter votre choix :

1. Pour un utilisateur avec un usage modéré au quotidien qui utilise surtout son smartphone pour communiquer :

Taille de l’écran : 6,1 à 6,4 pouces, une taille équilibrée pour le transport

Définition : Full HD (1920 x 1080 pixels) pour un écran de bonne qualité pour les réseaux sociaux

Taux de rafraîchissement : 60 Hz ou 90 Hz, permettent une « glisse » fluide de l'écran sans avoir besoin de plus

Technologie de l’écran : LCD ou OLED. Le LCD est le choix le plus économique, mais l'OLED permet un meilleur confort visuel au niveau des couleurs et contrastes

2. Pour un amateur de jeux vidéo :

Taille de l’écran : 6,5 pouces ou plus. Un grand écran permet de mieux visualiser les détails, mais aussi d'utiliser les contrôleurs virtuels sans cacher l'image avec vos doigts si vous ne connectez pas une manette de jeu à votre smartphone

Définition : QHD+ (2560 x 1440 pixels) et au moins FHD+ (2220 x 1080 pixels). Il faut également privilégier un DPI élevé, 460 ppp ou plus !

Taux de rafraîchissement : 120 Hz ou 144 Hz, car la fluidité d'image est importante dans les jeux à caméra libre (FPS/TPS, etc), comme Fortnite, pour éviter le flou lors des mouvements de caméra

Technologie de l’écran : AMOLED ou OLED, pour des contrastes intenses, des noirs profonds et une meilleure immersion

3. Pour un amateur de séries ou de films en streaming :

Taille de l’écran : 6,5 à 6,8 pouces, ou plus, si vous êtes habitué à surtout utiliser votre téléphone pour regarder des films, pourquoi pas un smartphone pliant !

Définition : QHD+ ou FHD+, pour profiter de détails nets et d'une qualité d'image proche du cinéma

Taux de rafraîchissement : 60 Hz ou 90 Hz, contrairement au jeu vidéo, il n'y a pas besoin d'un taux de rafraîchissement très élevé pour regarder un film

Technologie de l’écran : AMOLED, et même l'une des ses meilleures variantes pour des couleurs vibrantes, des noirs profonds, et une meilleure immersion visuelle

Luminosité et consommation d’énergie ?

Nous n'en avons pas parlé, mais nous pouvons ajouter le critère de la luminosité. Une haute luminosité est essentielle si vous utilisez votre smartphone dans des environnements très lumineux ou en extérieur.

Les écrans AMOLED ou OLED peuvent atteindre des niveaux de luminosité élevés tout en minimisant la consommation d'énergie. Si la durée de vie de la batterie est primordiale pour vous, privilégiez un écran AMOLED qui permet de désactiver certains pixels lorsqu’ils affichent du noir, réduisant ainsi la consommation énergétique.

Quel est le smartphone avec le meilleur écran en ce moment ?

Choisir un smartphone adapté est une façon d'optimiser votre achat, et donc souvent le prix ! Mais si votre objectif est de d'avoir le smartphone avec le meilleur écran du marché, c'est le Pixel 9 Pro XL qui rafle la mise d'après DXoMark !

L'écran de ce smartphone propose des performances à la fois très élevées, mais aussi très équilibrées dans la plupart de ses aspects. Le site lui a donc donné le plus haut score actuel, et note une mention spéciale pour le rendu de ses couleurs comme étant son meilleur atout.

Pour résumer, comment bien choisir son écran de smartphone ?

Choisir son écran de téléphone, c'est avant tout connaître ses besoins et son budget.

C'est pour cela que comprendre les éléments qui composent un écran est important. Cela aide à se procurer la technologie la plus adaptée à votre utilisation sans forcément prendre le plus cher.

Cela est vrai également pour l'ensemble des composants d'un smartphone.

Pour vous, c'est peut-être l'appareil photo plus que l'écran qui est important, ou encore la batterie, alors vous pourrez décider de vous orienter vers un écran LCD. Vous pouvez également avoir besoin de puissance avant tout qu'importe si l'écran est de grande qualité ! Il existe forcément sur le marché un smartphone qui réunira les différents critères que vous cherchez.