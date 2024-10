572 € de réduction ! Le meilleur haut de gamme Samsung à prix cassé chez ce marchand

Le Samsung Galaxy S24 Ultra, ainsi que ses versions S24 et S24+, sont des modèles incontournables pour tous les amateurs de smartphones.

Le Galaxy S24 Ultra se propose des fonctionnalités novatrices, notamment grâce à son intelligence artificielle intégrée, Galaxy AI. Cette IA est conçue pour rendre l'appareil encore plus réactif et intuitif !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Parmi les nouveautés marquantes, le constructeur Samsung promet une durée de 7 ans de mises à jour pour ce modèle. Et pour les gamers, l'inclusion du ray tracing.

Avec ses 12 Go de RAM, un écran Dynamic AMOLED 2X offrant une qualité d'affichage rare, et surtout la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l'une des plus performantes du marché, ce smartphone place la barre très haut.

Ces caractéristiques en font un véritable monstre de puissance, conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide, que ce soit pour le multitâche, le gaming ou les multimédias. Un appareil qui, sans aucun doute, dépasse les attentes et confirme la réputation d'excellence de la marque coréenne.

Où se procurer le Galaxy S24 Ultra au meilleur prix ?

En ce moment, le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé à un prix de 897 €, soit une réduction de 572 € par rapport à son prix habituel de 1469 € sur le site de son constructeur. En plus de cette belle remise, l'offre inclut également deux ans de garantie.