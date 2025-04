Razr 60 Ultra : des images officielles du prochain smartphone pliant de Motorola

D'après les informations circulant dans l'industrie, le lancement du Motorola Razr 60 Ultra serait prévu pour les prochaines semaines, voire les prochains jours. Cette sortie marquerait le remplacement du Razr 50 Ultra, actuellement disponible sur le marché.

Plusieurs fuites et rumeurs se sont récemment faites jour notamment concernant la certification BIS ou encore le passage dans les documents de l’organisme TENAA livrant déjà quelques détails techniques et physiques de l’appareil. Cette fois, c’est Evan Blass, très bien renseigné et dont la réputation reste excellente qui publie sur son compte X plusieurs images ainsi qu’une vidéo du Razr 60 Ultra de Motorola.

Un design dans la continuité

Les images du dispositif suggèrent que Motorola a choisi de conserver les lignes générales du modèle précédent, tout en apportant quelques raffinements. La marque aurait notamment travaillé sur de nouvelles options de couleurs et de textures, offrant ainsi un choix plus large pour personnaliser leur appareil.

Cette approche évolutive plutôt que révolutionnaire en termes de design pourrait être interprétée de différentes manières. D'un côté, elle pourrait rassurer les utilisateurs déjà familiers avec la gamme Razr. De l'autre, certains pourraient y voir un manque d'audace de la part de Motorola dans un marché où l'innovation esthétique est souvent mise en avant.

Une grande puissance pour mieux jouer la concurrence

L'un des aspects les plus marquants du Razr 60 Ultra serait son processeur. Selon les informations divulguées, Motorola aurait opté pour le chipset Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Ce choix placerait le Razr 60 Ultra dans une position avantageuse par rapport à ses concurrents directs. En effet, le Galaxy Z Flip6 de Samsung, l'un de ses principaux rivaux, utiliserait le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, une puce considérée comme moins performante.

Cette différence de puissance pourrait se traduire par un écart de performance significatif. D'après certaines estimations, le Razr 60 Ultra pourrait offrir jusqu'à 40% de puissance supplémentaire par rapport au Galaxy Z Flip6.

D’autres spécifications prometteuses

Au-delà du processeur, le Razr 60 Ultra s'annonce comme un appareil aux spécifications techniques solides. Selon les rumeurs, il serait équipé d'une batterie de 4 700 mAh, une capacité conséquente pour un smartphone pliant. Cette batterie serait associée à une technologie de charge rapide de 68 W, promettant des temps de recharge réduits, inférieurs à ceux proposé par le Galaxy Z Flip6 de Samsung.

En outre, le dispositif embarquerait également 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, des caractéristiques qui le placeraient dans le haut du panier en termes de mémoire et de capacité de stockage. L'écran pliant principal bénéficierait d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, offrant potentiellement une fluidité d'affichage supérieure à de nombreux concurrents.

Notez aussi la présence d'un écran externe de 4 pouces, comme sur le précédent modèle.

Un prix ambitieux

Le prix estimé du Razr 60 Ultra serait de 1 299 euros, ce qui le placerait dans la catégorie des smartphones haut de gamme. À voir si la marque proposera aussi une version plus abordable à l’image du Razr 50 bien que, de l’aveux de Motorola, les ventes sont moins bonnes que la version Ultra malgré un prix plus abordable.