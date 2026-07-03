À 324 €, le Galaxy A57 descend d'environ 150 € sous son tarif habituel !

Le tarif du Samsung Galaxy A57 enregistre une baisse de prix importante sur la plateforme Amazon, où la version dotée de 128 Go de stockage s'affiche aux alentours de 324 €. Ce positionnement crée un décalage important par rapport au prix de vente habituellement constaté ces dernières semaines, qui oscillait plutôt autour des 480 €.

Comme c'est généralement le cas pour les remises importantes sur ce canal de distribution, le montant final varie selon le coloris sélectionné ou l'évolution des volumes disponibles. L'accès à ce tarif préférentiel ne nécessite aucun engagement de durée, mais demande de valider la correspondance de la capacité de stockage au moment de l'ajout au panier.

Un smartphone équilibré doté d'un affichage lumineux

L'atout technique principal de ce modèle réside dans les propriétés de sa dalle. Équipé d'un écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces à 120 Hz, l'appareil se distingue par une luminosité maximale capable d'atteindre 1 900 nits. Cette caractéristique technique, habituellement réservée aux segments supérieurs de la marque, assure une lisibilité totale de l'interface même sous une forte lumière extérieure.

L'esthétique globale bénéficie également d'une attention particulière. Le châssis affiche une épaisseur contenue de 6,9 mm et intègre un revêtement en céramique, un matériau qui rehausse le niveau de finition face aux standards en plastique traditionnels de cette catégorie.

Côté performances, l'association du processeur Exynos 1680 et des fonctionnalités logicielles Galaxy AI répond de manière fluide aux usages connectés quotidiens et à la gestion des applications courantes, voire même pour un peu de gaming !

Un rapport qualité-prix encore plus important pour le roi du milieu de gamme

S'il est logique de relever certaines limites par rapport au très haut de gamme, notamment sur la gestion des détails en pleine nuit ou l'absence de bloc secteur dans la boîte, ce smartphone réalise une véritable performance pour sa catégorie. À moins de 335 €, il surclasse nettement les modèles nativement conçus pour ce budget, qui se contentent généralement de châssis en plastique et d'écrans beaucoup moins lumineux.

L'intégration d'une charge rapide à 45 W pour l'accumulateur de 5 000 mAh et la présence des outils Galaxy AI en font un équipement bien plus pérenne et qualitatif qu'un appareil d'entrée de gamme classique.

Pour analyser ce positionnement face aux autres opportunités du constructeur, notre catalogue complet des smartphones Samsung permet d'ajuster votre choix selon vos priorités d'usage.