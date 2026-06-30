Envie d'un iPhone ? 3 stratégies pour ne pas exploser votre budget pendant les soldes

Sur le plan du design, les trois iPhone partagent un héritage visuel commun, mais quelques détails pèsent dans la main. L'iPhone 16e reprend les bords plats et le bloc photo en angle dans un gabarit de 146,7 mm de haut pour 167 g, proposé en noir et en blanc. L'iPhone 15 affiche des dimensions quasi identiques (146,7 mm pour 171 g) mais s'offre une palette plus large, avec du rose, du jaune, du vert et du bleu en plus du noir.

L'iPhone 16 s'étire à peine plus, à 147,6 mm pour 170 g, et se décline en cinq coloris dont un vert et un bleu pastel. Les trois modèles sont certifiés IP68, ce qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire dans l'eau douce. Tous adoptent enfin le connecteur USB-C, qui permet de les recharger avec un câble standard partagé avec la plupart des appareils récents.

Quelle stratégie d'achat pour quel budget ?

La première stratégie vise le modèle d'accès le plus abordable de la gamme récente : l'iPhone 16e s'affiche autour de 599 € neuf chez les revendeurs autorisés, soit le ticket d'entrée le plus bas pour un iPhone de cette génération. La deuxième mise sur la génération qui précède : l'iPhone 15 se trouve à environ 679 € neuf, un tarif proche mais qui s'accompagne d'un double capteur arrière. La troisième passe par le reconditionné : l'iPhone 16 descend autour de 575 € chez un spécialiste, ce qui ramène le modèle standard actuel sous le prix des deux autres en neuf.

Sur le strict plan du prix, l'iPhone 16 reconditionné prend l'avantage en plaçant le modèle le plus complet au tarif le plus bas du trio. L'iPhone 16e suit pour qui veut du neuf garanti au prix plancher, au prix d'un équipement photo réduit à un seul capteur de 48 mégapixels. L'iPhone 15 ferme la marche en valeur pure, mais conserve un intérêt en neuf pour qui préfère une génération éprouvée et un double capteur arrière sans passer par le marché de l'occasion.

Quelles performances et quelles fonctions d'intelligence artificielle ?

Côté puissance, l'iPhone 16 prend la tête grâce à sa puce A18 épaulée par un processeur graphique à 6 cœurs, un ensemble taillé pour les jeux récents et la retouche photo. L'iPhone 16e embarque la même génération A18 mais avec un processeur graphique à 4 cœurs, largement suffisant pour la bureautique, la navigation et la photo au quotidien. L'iPhone 15 s'appuie sur l'A16 Bionic, une puce un cran en dessous qui reste néanmoins fluide pour la quasi-totalité des usages courants.

La vraie ligne de partage se situe sur l'intelligence artificielle. Les iPhone 16 et 16e, équipés de la puce A18, prennent en charge les fonctions Apple Intelligence (outils d'écriture, retouche et résumés), ce que l'iPhone 15 et son A16 ne permettent pas. Les trois modèles continuent de recevoir les correctifs de sécurité, mais les deux puces A18, plus récentes, profiteront de mises à jour iOS pendant davantage d'années, un point décisif si vous comptez garder l'appareil longtemps.

Que valent-ils dans l'écosystème Apple et à la revente ?

Dans l'écosystème, les trois iPhone se valent sur l'essentiel : AirDrop, sauvegarde iCloud et continuité avec un Mac ou un iPad fonctionnent à l'identique. La différence se joue sur la connectivité sans fil : l'iPhone 16 et l'iPhone 16e adoptent le Wi-Fi 7 pour de meilleurs débits sur une box récente, là où l'iPhone 15 s'arrête au Wi-Fi 6, sans conséquence visible pour un usage classique de navigation et de streaming.

À la revente, Apple conserve une décote contenue d'une année sur l'autre, et c'est l'iPhone 16e, acheté neuf au prix le plus bas, qui limite le plus la perte à la sortie. L'iPhone 16 reconditionné a déjà absorbé sa première décote, ce qui en fait l'option la plus rationnelle pour amortir la dépense dans la durée. En conclusion, l'iPhone 16e est la stratégie la plus économe pour entrer chez Apple en neuf, l'iPhone 15 la plus sûre pour qui veut un double capteur sans payer le plein tarif, et l'iPhone 16 reconditionné la plus maligne pour obtenir le modèle standard actuel au prix le plus serré.