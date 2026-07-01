Le Realme 16 Pro s'affiche à 275 € auprès de la Fnac pendant les soldes !

Le segment des smartphones de milieu de gamme enregistre une baisse de prix notable avec l'apparition du Realme 16 Pro sous la barre des 280 €. Proposé sur la Marketplace de la Fnac, ce modèle réunit des caractéristiques techniques avancées pour un coût d'acquisition particulièrement compétitif.

Rémi Deschamps - publié le 01/07/2026 à 17h45
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Deux smartphones, un blanc et un noir, en suspension au-dessus d'une plage de sable avec un parasol en arrière-plan.

Le Realme 16 Pro est disponible en ce moment pour 275 € auprès d'un marchand partenaire de la Fnac. Proposé à un prix de référence de 429 € sur le site de son constructeur, il profite donc d'une très belle décote le temps des soldes

Est-ce un bon plan, pourquoi cette baisse ? C'est ce que nous allons voir !

 

Un smartphone équilibré axé sur des caractéristiques modernes

Avant tout, qu'est-ce que le Realme 16 Pro ? L'appareil intègre un processeur performant adapté au multitâche et à l'exécution de la majorité des jeux mobiles. L'affichage est assuré par un écran de grande diagonale bénéficiant d'un taux de rafraîchissement élevé, ce qui garantit une fluidité constante lors de la navigation dans les menus et sur les réseaux sociaux.

Mais là où le Realme 16 Pro est particulièrement appétissant, c'est avec son volet photographique. Ses capteurs sont capables de délivrer des photos très détaillées grâce à un capteur principal de 200 Mpx, le tout avec une bonne optimisation de la luminosité et un traitement logiciel optimisé pour les scènes nocturnes. 

L'autonomie du smartphone repose quant à elle sur une batterie de 6500 mAh, ce qui est dans la fourchette haute des batteries actuelles ! Compatible avec un système de charge rapide permettant de retrouver de l'énergie en un temps réduit, difficile de lui trouver un défaut à ce niveau, car rappelons qu'il est proposé à moins de 300 €.

Vous l'aurez compris, le Realme 16 Pro offre un rapport qualité-prix très solide, et une alternative sérieuse pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus par Samsung, Google et Xiaomi dans le domaine pourtant très vaste des Android.

Que propose l'offre de la Fnac Marketplace ?

Ce Realme 16 Pro est proposé à moins de 275 € au moment où nous écrivons ces lignes et cela s'explique car le modèle est issu de l'importation. Cela permet un prix plus petit, mais implique quelques compromis avec la version française, par exemple des incompatibilités avec certaines applications bancaires, services de streaming ou des fonctionnalités locales spécifiques. 

Pour un smartphone à ce prix, l'import est un compromis acceptable d'après nous, mais il faut bien l'avoir en tête, et être à l'aise à l'idée que certaines applications puissent ne pas être compatibles.

À 275 €, le Realme 16 Pro est un vrai bon plan soldes, qui peut servir comme smartphone pour vous, ou pour un ado !

Pour étudier ce modèle face aux autres déclinaisons de la marque, vous pouvez consulter notre page dédiée aux smartphones Realme.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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