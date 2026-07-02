Samsung Galaxy S25 : pourquoi son prix tombe déjà autour de 390 € ?

Le tarif du Samsung Galaxy S25 enregistre un recul important sur la plateforme Rakuten, où il s'affiche aux alentours de 390 € à l'état neuf. Ce positionnement crée un écart important par rapport aux réseaux de distribution traditionnels, qui maintiennent généralement ce modèle au-dessus du seuil des 550 €.

Cette décote s'explique principalement par des facteurs d'ordre calendaire. Commercialisé au début de l'année 2025, cet appareil a vu sa succession assurée par l'arrivée de la gamme Galaxy S26. Ce renouvellement annuel de catalogue entraîne une baisse mécanique du prix des séries précédentes, alors même que les propriétés matérielles et logicielles demeurent inchangées.

Un smartphone aux dimensions réduites

Doté d'une dalle Dynamic AMOLED de 6,2 pouces à 120 Hz, l'appareil se distingue par une prise en main aisée grâce à un petit format devenu rare. Cette compacité n'altère pas les performances globales, au contraire même, l'affichage bénéficiant d'une grande fluidité et d'une colorimétrie maîtrisée.

Sur le plan interne, l'intégration du processeur Snapdragon 8 Elite, comme sur la version Ultra, garantit une puissance de calcul adaptée aux applications les plus exigeantes. De plus, le suivi logiciel annoncé par le constructeur s'étend sur une durée de sept ans à compter de sa sortie, ce qui assure des mises à jour régulières de sécurité et de système jusqu'en 2032 ! Un combo gagnant pour la durabilité.

Les points à vérifier avant l'achat

Il faut savoir que le smartphone proposé dans cette offre est un modèle d'importation US. Bien que ce modèle intègre la même puce et reste compatible avec les réseaux français, certaines applications peuvent ne pas être compatibles en France, notamment les applications bancaires ou gouvernementales.

D'après nous, avec ce prix, il s'agit d'un compromis tout à fait acceptable, surtout si vous avez plutôt l'habitude de faire vos démarches administratives sur un PC, plutôt que sur votre smartphone.