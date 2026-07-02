Samsung Galaxy S25 : pourquoi son prix tombe déjà autour de 390 € ?

Le Samsung Galaxy S25 se négocie en ce moment autour de 390 € en neuf chez Rakuten, alors qu'on le trouve encore près de 600 € chez la plupart des autres marchands.

La Rédac LesMobiles - publié le 02/07/2026 à 12h15
Ajoutez-nous à vos favoris
Quatre smartphones Samsung de couleurs différentes alignés sur une table en bois dans un salon.

Le tarif du Samsung Galaxy S25 enregistre un recul important sur la plateforme Rakuten, où il s'affiche aux alentours de 390 € à l'état neuf. Ce positionnement crée un écart important par rapport aux réseaux de distribution traditionnels, qui maintiennent généralement ce modèle au-dessus du seuil des 550 €.

 

Cette décote s'explique principalement par des facteurs d'ordre calendaire. Commercialisé au début de l'année 2025, cet appareil a vu sa succession assurée par l'arrivée de la gamme Galaxy S26. Ce renouvellement annuel de catalogue entraîne une baisse mécanique du prix des séries précédentes, alors même que les propriétés matérielles et logicielles demeurent inchangées.

Un smartphone aux dimensions réduites

Doté d'une dalle Dynamic AMOLED de 6,2 pouces à 120 Hz, l'appareil se distingue par une prise en main aisée grâce à un petit format devenu rare. Cette compacité n'altère pas les performances globales, au contraire même, l'affichage bénéficiant d'une grande fluidité et d'une colorimétrie maîtrisée.

Sur le plan interne, l'intégration du processeur Snapdragon 8 Elite, comme sur la version Ultra, garantit une puissance de calcul adaptée aux applications les plus exigeantes. De plus, le suivi logiciel annoncé par le constructeur s'étend sur une durée de sept ans à compter de sa sortie, ce qui assure des mises à jour régulières de sécurité et de système jusqu'en 2032 ! Un combo gagnant pour la durabilité.

Les points à vérifier avant l'achat

Il faut savoir que le smartphone proposé dans cette offre est un modèle d'importation US. Bien que ce modèle intègre la même puce et reste compatible avec les réseaux français, certaines applications peuvent ne pas être compatibles en France, notamment les applications bancaires ou gouvernementales.

D'après nous, avec ce prix, il s'agit d'un compromis tout à fait acceptable, surtout si vous avez plutôt l'habitude de faire vos démarches administratives sur un PC, plutôt que sur votre smartphone.

 
La Rédac LesMobiles

La Rédac LesMobiles

L'équipe de rédacteurs LesMobiles.com vous propose de nombreux articles sur l'actualité des smartphones.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Deux smartphones bleus posés sur une surface métallique.
Guide d'achat

À utiliser d'une seule main : 3 smartphones compacts mais de haut de gamme !

02/07/2026
Main tenant un smartphone avec des boutons latéraux et un module photo, sur fond de ville floue.
Guide d'achat

Deux jours sans recharger : notre sélection de 3 smartphones taillés pour l'endurance en juillet 2026 !

01/07/2026
Plusieurs smartphones de différentes couleurs disposés en éventail sur une plage de sable.
Guide d'achat

Envie d'un iPhone ? 3 stratégies pour ne pas exploser votre budget pendant les soldes

30/06/2026
Google Pixel 9 Pro
Guide d'achat

Soldes : 3 smartphones Premium de l’an dernier à s’offrir d’urgence au prix du milieu de gamme

28/06/2026