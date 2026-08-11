À 572 € en neuf chez Rakuten, le Galaxy S24 Ultra reste un haut de gamme photo complet

Noté 5 sur 5 dans notre test, le Samsung Galaxy S24 Ultra fait partie des références du très haut de gamme Android. On le trouve actuellement à 572 € en version neuve chez Rakuten, un tarif rare pour un smartphone de ce calibre. Voici ce que vaut cette offre et à qui elle convient.

La Rédac LesMobiles - publié le 11/08/2026 à 12h25
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Vue arrière du smartphone Samsung S24 Ultra posé sur une surface noire.

C'est simple, peu de smartphones à moins de 600 € réunissent autant d'atouts. Le Galaxy S24 Ultra a décroché la note maximale lors de notre test, porté par sa photo, son écran et sa puissance. Le retrouver neuf à ce niveau de prix mérite qu'on s'y arrête.

 

Un très haut de gamme à prix contenu

À 572 €, l'appareil se situe nettement sous les tarifs habituels du segment premium, où les modèles récents dépassent souvent le double. Samsung a depuis lancé de nouvelles générations, ce qui explique que le S24 Ultra soit devenu plus abordable, sans que ses qualités aient bougé pour autant. Pour vous, c'est l'occasion d'un smartphone haut de gamme complet sans y mettre le prix d'un modèle de l'année.

L'offre porte sur une version neuve vendue par un marchand que nous référençons, sans code à activer ni condition particulière. Le montant affiché est celui que vous réglez, ce qui rend le calcul limpide au moment de commander.

 

Ce que le S24 Ultra a dans le ventre

La fiche technique n'a rien perdu de sa superbe. On retrouve un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces en 120 Hz, la puce Snapdragon 8 Gen 3 encore parmi les plus rapides du marché, et le S Pen logé dans le châssis, une signature que ses concurrents directs n'offrent pas.

Côté photo, le capteur principal de 200 mégapixels et le zoom optique restent une référence, de jour comme de nuit. L'ensemble tient dans un cadre en titane étanche (IP68), avec une batterie de 5 000 mAh qui assure la journée et la charge sans fil en complément. Notre test lui a valu la note de 5 sur 5, ce qui reste rare.

Deux précisions pour rester honnêtes. Le chargeur secteur n'est pas fourni dans la boîte, comme chez Samsung depuis plusieurs générations, et à ce tarif l'offre concerne le plus souvent la version de base, donc vérifiez la capacité de stockage et le coloris affichés avant de valider.

Pour qui cette offre est-elle taillée ?

Si vous cherchez un très grand smartphone, endurant et surtout excellent en photo, sans viser la toute dernière génération, le S24 Ultra à ce prix est un choix très solide. Les amateurs de note manuscrite y gagnent le S Pen, et les photographes un module qui reste au niveau. Vous pouvez d'ailleurs le comparer aux autres modèles de la marque dans notre catalogue des smartphones Samsung.

À l'inverse, si vous voulez à tout prix les nouveautés logicielles les plus fraîches, il faudra regarder vers les modèles plus récents. Pour tous les autres, l'offre est très intéressante en ce moment, à condition de confirmer la version proposée au moment de la commande, car ce type de tarif bouge vite.

 
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