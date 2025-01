À un jour de la sortie de son successeur, ce smartphone puissant avec écran Amoled est proposé à prix abordable pour les soldes

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, successeur du très apprécié Redmi Note 12 Pro, se positionne comme un modèle de milieu de gamme pour les utilisateurs ayant des besoins polyvalents.

Avec une fiche technique solide, on comprend facilement pourquoi cette gamme a cartonné en 2023, reste dans la course en 2024 et va probablement continuer sur sa lancée cette année.

Xiaomi, fidèle à sa stratégie, continue de proposer des smartphones performants à des prix ultra-compétitifs, ce qui fait toute la différence sur un marché souvent saturé.

D’ailleurs, bonne nouvelle pour les amateurs de la marque : les nouveaux modèles de Redmi Note 14 débarquent dès demain ! Une occasion en or pour profiter des belles offres sur les Redmi Note 13.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 8, Go, 12Go ou 16Go

: 8, Go, 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Si on le compare au modèle de 2023, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus se démarque clairement de son prédécesseur (le Redmi Note 12 Pro Plus) grâce à une fiche technique revue à la hausse.

Avec son écran AMOLED de 6,67 pouces, une résolution de 1220 x 2712 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il donne accès une expérience visuelle très fluide, idéale pour le streaming vidéo, les jeux ou même simplement pour naviguer.

Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra assure des performances rapides, surtout pour son prix. Couplé à une RAM allant de 8 Go à 16 Go selon la configuration choisie, le multitâche devient un véritable jeu d’enfant. D'ailleurs, en parlant de jeu, le gaming devient également très accessible sur ce modèle.

Côté photo, le Redmi Note 13 Pro Plus ne déçoit pas non plus : il capture des images de haute qualité en 4K.

Avec un tel ensemble, il s'impose comme l'un des meilleurs choix parmi les smartphones de milieu de gamme, combinant performance, et prix attractif.

Quelle offre pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ?

Actuellement, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est proposé à un tarif particulièrement intéressant sur Amazon : seulement 310 €. Une belle offre quand on sait que ce même modèle est affiché à 449 € sur le site officiel de Xiaomi.