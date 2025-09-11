Adieu iPhone XR : notre sélection des meilleurs iPhone reconditionnés compatibles iOS 26

iPhone XR : clap de fin pour un best-seller

Lancé en 2018, l’iPhone XR a fini par séduire des millions d’utilisateurs grâce à son écran LCD coloré, sa puce A12 Bionic et son prix plus accessible que ses cousins premium.

Véritable best-seller, il restera dans les mémoires comme un modèle charnière entre les iPhone “anciens” et ceux au design moderne avec encoche et Face ID.

Mais en cette année, Apple arrête officiellement la prise en charge de l’iPhone XR, ainsi que des iPhone XS et XS Max.

Pas d’iOS 26 pour eux, donc plus de mises à jour de sécurité à long terme.

« L’heure est venue de tourner la page... Aurevoir iPhone XR ».

Quel iPhone reconditionné choisir en 2025 ?

Bon, maintenant que cela est dit, ne nous laissons pas abattre.

Si vous êtes encore détenteur de l'uns de ces modèles, bonne nouvelle, car il est inutile de casser votre PEL pour rester dans l’écosystème Apple. Plusieurs modèles plus récents, encore parfaitement compatibles avec iOS 26, sont disponibles en reconditionné.

Prix plus doux, et empreinte écologique réduite, pour une expérience toujours premium, que demander de plus ? Voici les trois modèles que nous vous recommandons pour continuer à profiter d'un iPhone à petit prix :

iPhone 12 Pro Max : grand écran OLED, triple capteur photo, puissance au top. Un choix royal pour ceux qui veulent tout, sans compromis.

iPhone 12 : format plus compact, mais toujours équipé de la puce A14 Bionic et de la 5G. Un excellent équilibre entre performance et prix.

iPhone 11 Pro : un peu plus ancien, mais encore très solide. Son triple module photo reste bluffant, et il passera sans problème à iOS 26.

Ces trois modèles sont d'ailleurs proposés à bons prix chez CertiDeal, spécialiste du reconditionné en France.

Que savoir à propos d'IOS26 ?

Avec iOS 26, Apple mise sur l’intelligence artificielle et de nouvelles fonctions de sécurité avancées.

Or, pour profiter pleinement de ces innovations, il faut au minimum la puce A13 Bionic. C’est pourquoi les iPhone 11 et modèles ultérieurs sont encore dans la course, tandis que l’iPhone XR et ses cousins de 2018 restent bloqués à iOS 25.

L’iPhone 12 Pro Max (A14 Bionic) sera probablement suivi par Apple jusqu’à iOS 29 ou 30, tandis que l’iPhone 11 Pro devrait être mis à jour au moins jusqu’à iOS 28. Autrement dit : investir dans ces modèles reconditionnés en 2025 reste un pari sûr.

En clair : si vous cherchez à remplacer votre iPhone XR, opter pour un iPhone reconditionné comme le 11 Pro, le 12 ou le 12 Pro Max, c’est combiner mise à jour logicielle, performances solides et budget maîtrisé.