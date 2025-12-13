Fuite des caractéristiques des futurs Nothing prépare les Phone (4a) et Phone (4a) Pro

Selon des fuites assez crédibles pour être prises au sérieux, il semblerait que la marque Nothing propose des caractéristiques intéressantes car équilibrées pour ses futurs smartphones milieu et haut de gamme.

Nothing miserait sur les dernières puces Qualcomm pour sa série. Les Phone (4a) et Phone (4a) Pro embarqueront des processeurs Snapdragon série 7 de quatrième génération. On pourrait ainsi compter sur le Snapdragon 7s Gen 4 pour le Phone (4a) tandis que la version Pro bénéficierait du Snapdragon 7 Gen 4, plus performant.

Les deux smartphones devraient être proposés avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Cette configuration généreuse place les futurs appareils dans une catégorie supérieure par rapport à de nombreux concurrents du segment milieu de gamme.

Nothing Phone (3a)

Un écran impressionnant et une triple caméra polyvalente

Les informations techniques révèlent un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale atteignant 3000 cd/m². Cette dalle offrirait une lisibilité excellente en plein soleil et une fluidité appréciable pour la navigation et les jeux vidéo. Cela ferait du Phone (4a) l’un des appareils les mieux équipés de sa catégorie, rivalisant avec des modèles haut de gamme.

Du côté de la photographie, le Phone (4a) adopterait une configuration à triple capteur comprenant un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels.

Cette combinaison offre une polyvalence rare dans cette gamme tarifaire, particulièrement avec la présence d'un téléobjectif dédié. Le modèle Pro pourrait aller plus loin avec un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x et une stabilisation optique.

La caméra frontale atteindrait 50 mégapixels sur la version Pro, avec des fonctionnalités assistées par intelligence artificielle pour améliorer les clichés en basse lumière. L'autonomie constitue également un point fort avec une batterie de 5000 mAh pour le modèle standard, portée à 5500 mAh pour le Pro. La charge rapide de 50 watts permettrait de récupérer rapidement de l'énergie lors des pauses.

Nothing Phone (3a) Pro

Une différenciation claire entre les deux modèles

Au-delà des performances du processeur, plusieurs éléments distingueront les deux versions du Phone (4a). Seul le modèle Pro intégrera la compatibilité eSIM, une fonctionnalité pratique pour ceux qui voyagent fréquemment ou souhaitent gérer plusieurs lignes téléphoniques. En outre, les matériaux de fabrication devraient également varier entre les deux appareils. Si Nothing suit la logique adoptée pour la génération précédente, le Phone (4a) Pro adopterait un châssis en aluminium, tandis que le modèle standard conserverait une construction en plastique.

Concernant les coloris, on pourrait avoir du bleu, du rose, du blanc et du noir, bien que les sources ne précisent pas si tous seront disponibles pour les deux modèles.

