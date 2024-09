Alerte bon plan ! Un forfait mobile 120Go à 7.99€ par mois - une offre mobile neutre en CO2 et sans engagement de durée !

Le bon plan de rentrée : 120Go à 7.99€ par mois

L'opérateur Prixtel est un MVNO réputé pour ses offres flexibles, économiques, et respectueuses de l'environnement. Sa formule Oxygène, déjà attractive, devient encore plus intéressante avec des options de data allant de 120 à 160 Go à des prix très compétitifs.

Avec cette offre, vous ne payez que pour ce que vous utilisez, grâce à une tarification échelonnée :

Jusqu’à 120 Go : 7,99 €/mois

De 120 à 140 Go : 9,99 €/mois

De 140 à 160 Go : 11,99 €/mois

En plus de ces généreux volumes de data, le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Pour vos voyages en Europe et dans les DOM, vous avez droit à 15 Go par mois, ainsi qu’à des appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones vers la France et au sein des zones Europe et DOM.

Le forfait Oxygène de Prixtel est non seulement neutre en CO2, mais aussi sans engagement, ce qui vous permet de le résilier à tout moment sans frais supplémentaires. Il fonctionne en 4G sur le réseau SFR, offrant ainsi une connexion rapide et fiable.

Trois autres forfaits flexibles pour répondre à tous les besoins

Pour les très connectés, Prixtel propose deux abonnements mobile sans engagement avec encore plus de data chaque mois. Vous avez le choix entre :

Le Grand : Offrant de 200 à 250 Go à partir de 9,99 € par mois.

: Offrant de 200 à 250 Go à partir de 9,99 € par mois. Le Géant : Fournissant de 250 à 300 Go, incluant la 5G, à partir de 13,99 € par mois.

Ces deux forfaits permettent des appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM.

Pour ceux qui ont une consommation plus modérée, Prixtel propose également :

Le Mini : Avec 50 à 70 Go par mois, dès 5,99 € par mois, tout en bénéficiant des appels, SMS et MMS illimités.

Avec ces options, vous trouverez forcément le forfait qui correspond à vos besoins tout en restant connecté sans contrainte.