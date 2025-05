Oppo A5 Pro : un smartphone robuste et polyvalent pour les usages intensifs

Le smartphone se décline en plusieurs coloris selon la version : Mocha et Vert Olive pour la 5G, Mocha et Bleu Plume pour la 4G. Le Oppo A5 Pro reprend les codes esthétiques de la série A du constructeur, avec une silhouette fine (7,76 mm d’épaisseur pour la majorité des modèles, 7,86 mm pour la version Vert Olive) et un poids contenu de 194 à 195 grammes.

Chaque finition bénéficie d’un traitement spécifique : texture mate ultra-douce pour la version Mocha, cuir végétal pour la Vert Olive, et design Oppo Glow pour le Bleu Plume, offrant une résistance accrue aux traces de doigts et salissures.

Au-delà de l’esthétique, Oppo met en avant la robustesse de son appareil. En effet, le A5 Pro est certifié IP69, IP68 et IP66, ce qui garantit une protection contre l’eau (y compris les jets à haute pression et l’immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes) et la poussière.

Cette étanchéité est assurée par un cadre sans couture, des joints en silicone et une double couche de protection sur les composants critiques. La fonction Splash Touch permet d’utiliser l’écran même mouillé ou huileux.

La résistance ne s’arrête pas à l’eau puisque le smartphone est également certifié MIL-STD-810H pour la résistance aux chocs, grâce à un verre doublement trempé (160 % plus efficace contre les chutes que la moyenne selon la marque) et un cadre interne en alliage d’aluminium haute résistance.

Un coussin protège les éléments essentiels en cas de chute, et l’appareil a passé quatorze tests environnementaux couvrant températures extrêmes, chocs physiques et exposition aux débris.

Performances et connectivité optimisées pour tous les usages

Côté technique, le Oppo A5 Pro en version 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 6300, tandis que la version 4G s’appuie sur le Qualcomm Snapdragon 6s Gen1. Les deux variantes disposent de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, extensible via microSD jusqu’à 1 To selon les marchés. La mémoire vive peut être doublée virtuellement grâce à la technologie d’extension d’Oppo, favorisant le multitâche.

Notez la présence d’une antenne circulaire à 360 degrés et d’algorithmes AI LinkBoost, garantissant une réception stable même dans les zones à faible signal. En cas d’absence totale de réseau, comme les smartphones les plus récents de la marque, la fonction BeaconLink permet de passer des appels vocaux via Bluetooth. Un mode extérieur dédié optimise la connexion réseau, la gestion CPU et la veille de l’écran pour les professionnels en déplacement. L’utilisation avec des gants de différents types est également prise en charge, ce qui élargit les possibilités d’utilisation sur le terrain.

L’écran IPS LCD de 6,67 pouces affiche une résolution de 1604 x 720 pixels, une luminosité maximale de 1000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 7i ou Schott Xensation Alpha selon les versions, et occupe environ 86 % de la face avant.

Expérience utilisateur enrichie par l’intelligence artificielle

Le smartphone Oppo A5 Pro mise sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience utilisateur, notamment dans les domaines du jeu et de la photographie. La technologie AI GameBoost ajuste dynamiquement les fréquences d’images pour garantir jusqu’à cinq heures de jeu continu. Un système de refroidissement VC, combinant graphite et gel thermique, maintient la température du smartphone à un niveau bas lors des sessions intensives.

Pour l’audio, les haut-parleurs stéréo sont associés à un mode Ultra Volume qui peut amplifier le son jusqu’à 300 % du volume d’origine, offrant ainsi une immersion renforcée lors du visionnage de contenus multimédias.

La batterie haute capacité de 5800 mAh promet une autonomie sur la journée et une durée de vie supérieure à quatre ans selon Oppo. La charge rapide SUPERVOOC 45 W permet de récupérer 30 % de batterie en 19 minutes, et 50 % en 35 minutes, ce qui limite les interruptions lors d’usages prolongés.

Côté photo, l’A5 Pro propose un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur portrait de 2 mégapixels et un appareil frontal de 8 mégapixels. La fonction Live Photo, inédite dans cette gamme de prix selon la marque, enregistre 1,5 seconde de vidéo et de son avant et après chaque prise de vue. Plusieurs outils d’édition basés sur l’IA (anti-reflets, déflouteur, amélioration de netteté, effaceur magique) sont intégrés, ainsi qu’un mode photographie sous-marine et AI Studio pour la création de GIF ou de montages.

Prix et disponibilité

Le nouveau smartphone Oppo A5 Pro est disponible dès à présent sur la boutique officielle Oppo et prochainement chez les partenaires, aux tarifs recommandés de 199,90 euros pour la version 4G et 259,90 euros pour la version 5G, avec une configuration unique de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une remise de 20 euros est proposée du 15 au 31 mai 2025.