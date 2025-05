Samsung Galaxy A56 : le smartphone roi du milieu de gamme sous les 330 €, mais pour combien de temps ?

" Un design en verre, un écran AMOLED lumineux à souhait, de la 5G, un capteur photo de 50 MP et une IA très bien rôdée : à ce niveau-là, on joue déjà dans une autre cour. "

Un design loin d'être illusoire !

C'est une évidence, et pourtant on ne le souligne pas si souvent : prendre un smartphone en main est après le regard, le premier point de contact directe avec la machine, et ce qui va aider à forger une opinion positive ou non sur l'appareil. Ici, le Galaxy A56 surprend.

Là où sur un milieu de gamme nous pouvons nous attendre à un plastique, que nenni, Samsung nous offre un dos en verre Gorilla Glass Victus, des tranches en aluminium, et des finitions impeccables... bref, c’est propre. Et ça respire le haut de gamme, sans en avoir le prix.

Nous ne sommes pas sur sur du plastique brillant : ici, le matériaux capte la lumière et le regard. Et honnêtement ça fait du bien de voir un constructeur qui fait attention à ce niveau de détail.

L’écran n’est pas en reste : une dalle Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. En clair : fluidité à l’usage, profondeur des noirs, contraste qui claque, et une luminosité de 1200 nits (merci Vision Booster) pour rester lisible même en plein soleil.

Ce genre d’écran, on le trouve généralement sur des smartphones à plus de 500 €. Samsung en glisse un ici, comme dans tout le reste de la gamme A !

Performances solides et architecture ambitieuse

Le Galaxy A56 aligne du sérieux côté performances avec un processeur Exynos 1530 gravé en 4 nm (efficace et économe), un GPU Xclipse 540 basé sur l’architecture AMD RDNA 3. Le gaming, le multitâche, les apps lourdes ? Gérés sans transpirer. Si ce n’est pas non plus un monstre de puissance, il ne vous laissera pas tomber à moins de jouer 2 heures d'affilés en ultra.

Côté mémoire, on a du 8 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. C'est rapide, stable, et avec la RAM Plus, on peut même ajouter virtuellement jusqu’à 12 Go de RAM. Pour les utilisateurs exigeants ou multitâches chroniques, c’est plus qu’utile.

" Tout ça dans un smartphone à moins de 330 € ? Il y a cinq ans, c’était de la science-fiction. Aujourd’hui, c’est du Samsung."

Autonomie et charge : la tranquillité, version 2025

La batterie de 5000 mAh vous accompagne sans broncher une journée et demie, même si vous enchaînez les vidéos et les scrolls sans fin. Et avec la charge rapide 45W, comptez environ 20 minutes pour retrouver 50 % d’énergie.

Photo & IA : l’intelligence au service du rendu

Samsung a injecté un peu de magie de sa série S haut de gamme dans le A56. 50 MP avec OIS, ultra grand-angle 12 MP, et surtout, un traitement logiciel boosté par Galaxy AI.

Effacement intelligent : un objet gênant ? L’IA le fait disparaître et recrée un fond.

: un objet gênant ? L’IA le fait disparaître et recrée un fond. Meilleure pose : un clignement d’œil, une moue ? Corrigé par l'expression de visage de votre choix.

: un clignement d’œil, une moue ? Corrigé par l'expression de visage de votre choix. Nightography : vos clichés nocturnes deviennent enfin exploitables.

: vos clichés nocturnes deviennent enfin exploitables. Mises à jour pendant 6 ans : sécurité et nouveautés garanties jusqu’en 2031. C'est probablement l'argument choc de ce smartphone, car aucun autres milieu de gamme ne propose autant d'années.

On n’est pas sur du Google Pixel 9 niveau finesse, mais on s'en rapproche, alors que le prix est loin d'être le même, le traitement est bluffant. Et le mode vidéo 4K à 60 fps avec stabilisation numérique, difficile de trouver la même chose pour moins cher.

Et côté prix ? Clairement agressif

Le Galaxy A56 5G est affiché autour de 502 €, mais il est possible de l'obtenir à 329€ chez Rakuten en version internationale avec 2 ans de garantie. Difficile de faire mieux pour une telle fiche technique. C'est pour ça que nous n'hésitons pas à le qualifier de Roi du milieu de gamme.