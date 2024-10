Amazon Prime Days : C'est la meilleure offre pour obtenir la version allégée du smartphone numéro 1 d'après Dxomark

Les flash Prime viennent de débuter un peu par surprise, et nous ne pouvons que nous réjouir de cet événement promotionnel inattendu made in Amazon.

Pourtant, ce n’est pas une offre directement liée à l'événement qui a attiré notre attention ce matin lors de nos recherches quotidiennes. Il s’agit d’une promotion un peu plus classique, mais tout aussi intéressante pour nos porte-monnaie, puisque l’offre propose une réduction de 91 € sur le prix constructeur de l’appareil.

Il s’agit du Honor Magic 6 Lite, la version moins chère du Honor Magic 6 Pro, un smartphone ultra haut de gamme auquel Dxomark a décerné 5 médailles d’or lors de sa sortie, et qui reste encore aujourd’hui classé premier ou deuxième dans presque toutes les catégories de test, faisant de lui le meilleur smartphone sur le marché.

Fiche technique du Honor Magic6 Lite

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mémoire vive : 8 Go, extensibles

: 8 Go, extensibles Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 108+5+2 mégapixels

: Triple capteurs 108+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 16 mégapixels

: 16 mégapixels Batterie : 5300 mAh, charge 40 watts

: 5300 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic OS 7.1 depuis novembre dernier

Le Honor Magic 6 Lite propose une excellente fiche technique avec un très bel écran, une énorme batterie de 5300 mAh, et une puce Snapdragon de Qualcomm. En plus de cela, son appareil photo est de très bonne qualité. On peut dire que le Honor Magic 6 Lite est un moyen de gamme très polyvalent qui plaira au plus grand nombre.

Nous l'avons testé, et il a reçu 5/5 ! Retrouvez notre test complet du Honor Magic 6 Lite 5G.

Une très belle promo sur Amazon pour le Honor Magic 6 Lite

Le Honor Magic 6 Lite est disponible pour 238 € au lieu des 329 € proposés en ce moment sur le site de Xiaomi, faisant une belle réduction de 91 €. En plus de cela, Amazon propose un service de livraison solide, rapide avec un bon suivi, mais aussi gratuit pour ce montant, et très souvent avec la possibilité de livrer un point relais.