Android 17 débarque enfin sur les smartphones Xiaomi, mais attention, il y a un hic

Xiaomi commence à déployer Android 17 sur ses derniers modèles via HyperOS 3.3, mais la mise à jour se limite à des correctifs de stabilité et de sécurité, sans les fonctions phares du nouvel OS de Google.

Sylvain Pichot - publié le 16/07/2026 à 19h30
Ajoutez-nous à vos favoris
Xiaomi 17 Ultra

Après plusieurs mois d'attente, HyperOS 3.3 basé sur Android 17 commence officiellement à se déployer à l'échelle mondiale, d'après les informations relayées par plusieurs médias spécialisés. Ce lancement fait suite à des compilations internes détectées début juillet 2026 sur le Xiaomi 17 et le Xiaomi 17 Ultra, qui laissaient déjà présager une telle bascule vers la nouvelle version d'Android.

Selon le fabricant, les premiers appareils concernés sont le Xiaomi 17 Ultra et le Xiaomi 17, dans leurs déclinaisons globale et européenne, en distribution publique. Le Xiaomi 15T Pro bénéficie également d'Android 17, mais uniquement via le programme fermé Mi Pilot, donc réservé à un groupe restreint de testeurs volontaires, ce qui limite pour l'instant son accès au grand public.

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro

Cette approche progressive illustre la stratégie habituelle de Xiaomi, qui privilégie ses appareils les plus récents pour valider une transition technique avant d'élargir le déploiement à d'autres gammes. Les versions de compilation identifiées, comme OS3.0.332.0.XPAMIXM pour le Xiaomi 17 Ultra ou OS3.0.332.0.XPCMIXM pour le Xiaomi 17, confirment que le passage à Android 17 s'accompagne d'un numéro de build spécifique à HyperOS 3.3. Les tailles de téléchargement restent conséquentes: environ 9,5 gigaoctets pour le Xiaomi 17 Ultra et 7,5 gigaoctets pour le Xiaomi 17, ce qui reflète une bascule complète de version d'Android plutôt qu'un simple correctif mineur.

Des nouveautés presque invisibles

D'après le changelog officiel partagé par Xiaomi, on peut voir que la mise à jour se résume essentiellement à deux points : une amélioration de la stabilité générale du système et l'intégration du correctif de sécurité Android de juin 2026. Aucune nouvelle interface ni fonctionnalité inédite n'est mentionnée, contrairement à ce que Google avait mis en avant lors du lancement de la version stable d'Android 17 sur ses propres appareils Pixel.

Concrètement, si vous êtes possesseur d’un Xiaomi 17 ou d’un Xiaomi 17 Ultra, vous ne remarquerez quasiment aucun changement visuel après l'installation. Selon la marque, l'objectif principal de cette étape consiste à poser les fondations techniques nécessaires plutôt qu'à transformer l'expérience utilisateur au quotidien. C’est donc bien différence de ce que Google mettait en avant pour son Android 17, insistant sur une interface repensée, de nouvelles bulles flottantes pour les applications et une sécurité renforcée.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

C'est le calendrier propre de Xiaomi qui impose cela. En effet, selon le fabricant, HyperOS 3.3 est avant tout une étape intermédiaire destinée à préparer l'arrivée d'HyperOS 4, la prochaine version majeure de la surcouche maison, attendue pour la fin de l'année, potentiellement en lien avec la future série Xiaomi 18. Autrement dit, les nouveautés visuelles et fonctionnelles les plus marquantes d'Android 17 devraient plutôt apparaître lors de cette future mise à jour, plutôt que dans cette première vague.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Trois smartphones posés sur le sable d'une plage.
Guide d'achat

Moins de 300 euros : notre sélection de 3 smartphones de 2026 au meilleur rapport qualité-prix

16/07/2026
Trois smartphones posés sur de l'herbe.
Guide d'achat

Garder son smartphone plusieurs années : 3 modèles vraiment taillés pour durer

15/07/2026
Samsung S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra et Google Pixel 9a posés sur le sable d'une plage.
Guide d'achat

Photophones de vacances : 3 smartphones pour ramener de belles photos de votre été

14/07/2026
Asus ROG Phone 9, OnePlus 13 et Nothing Phone 3a Pro alignés sur un fond uni.
Guide d'achat

Pour jouer sans frustration : 3 smartphones à prix malin pensés pour le gaming mobile

13/07/2026