Android 17 débarque enfin sur les smartphones Xiaomi, mais attention, il y a un hic

Après plusieurs mois d'attente, HyperOS 3.3 basé sur Android 17 commence officiellement à se déployer à l'échelle mondiale, d'après les informations relayées par plusieurs médias spécialisés. Ce lancement fait suite à des compilations internes détectées début juillet 2026 sur le Xiaomi 17 et le Xiaomi 17 Ultra, qui laissaient déjà présager une telle bascule vers la nouvelle version d'Android.

Selon le fabricant, les premiers appareils concernés sont le Xiaomi 17 Ultra et le Xiaomi 17, dans leurs déclinaisons globale et européenne, en distribution publique. Le Xiaomi 15T Pro bénéficie également d'Android 17, mais uniquement via le programme fermé Mi Pilot, donc réservé à un groupe restreint de testeurs volontaires, ce qui limite pour l'instant son accès au grand public.

Xiaomi 15T Pro

Cette approche progressive illustre la stratégie habituelle de Xiaomi, qui privilégie ses appareils les plus récents pour valider une transition technique avant d'élargir le déploiement à d'autres gammes. Les versions de compilation identifiées, comme OS3.0.332.0.XPAMIXM pour le Xiaomi 17 Ultra ou OS3.0.332.0.XPCMIXM pour le Xiaomi 17, confirment que le passage à Android 17 s'accompagne d'un numéro de build spécifique à HyperOS 3.3. Les tailles de téléchargement restent conséquentes: environ 9,5 gigaoctets pour le Xiaomi 17 Ultra et 7,5 gigaoctets pour le Xiaomi 17, ce qui reflète une bascule complète de version d'Android plutôt qu'un simple correctif mineur.

Des nouveautés presque invisibles

D'après le changelog officiel partagé par Xiaomi, on peut voir que la mise à jour se résume essentiellement à deux points : une amélioration de la stabilité générale du système et l'intégration du correctif de sécurité Android de juin 2026. Aucune nouvelle interface ni fonctionnalité inédite n'est mentionnée, contrairement à ce que Google avait mis en avant lors du lancement de la version stable d'Android 17 sur ses propres appareils Pixel.

Concrètement, si vous êtes possesseur d’un Xiaomi 17 ou d’un Xiaomi 17 Ultra, vous ne remarquerez quasiment aucun changement visuel après l'installation. Selon la marque, l'objectif principal de cette étape consiste à poser les fondations techniques nécessaires plutôt qu'à transformer l'expérience utilisateur au quotidien. C’est donc bien différence de ce que Google mettait en avant pour son Android 17, insistant sur une interface repensée, de nouvelles bulles flottantes pour les applications et une sécurité renforcée.

Xiaomi 17 Ultra

C'est le calendrier propre de Xiaomi qui impose cela. En effet, selon le fabricant, HyperOS 3.3 est avant tout une étape intermédiaire destinée à préparer l'arrivée d'HyperOS 4, la prochaine version majeure de la surcouche maison, attendue pour la fin de l'année, potentiellement en lien avec la future série Xiaomi 18. Autrement dit, les nouveautés visuelles et fonctionnelles les plus marquantes d'Android 17 devraient plutôt apparaître lors de cette future mise à jour, plutôt que dans cette première vague.

