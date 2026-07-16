Faut-il forcément viser un haut de gamme pour profiter d'un grand écran lumineux et d'une charge rapide ? Pas nécessairement. Le Galaxy A57 est le dernier des milieux de gamme premium de Samsung, et à ce prix, il mérite qu'on s'y arrête.

Pourquoi il tombe déjà à ce niveau

Ici, pas de baisse liée à un successeur : le A57 est bien le modèle le plus récent de sa série. L'écart vient de la concurrence entre enseignes. Rakuten et Amazon le placent à 335 €, quand Samsung, Boulanger ou la Fnac le tiennent encore autour de 479 €. Cela représente près de 145 € de différence, soit environ 30 % de moins que le prix pratiqué ailleurs.

Un point à vérifier avant de valider. Chez Amazon, ce type d'offre passe souvent par un vendeur de la place de marché : pensez à contrôler sa note et les conditions de garantie. L'écart de prix est réel, mais il se mérite d'un coup d'œil aux détails du vendeur, exactement comme pour n'importe quel achat sur une marketplace.

Ce que vous obtenez pour ce tarif

Le A57 mise sur une dalle Super AMOLED Plus de 6,7 pouces, rafraîchie à 120 Hz et capable de grimper à 1 900 nits, ce qui reste très confortable en plein soleil. Il tourne sous Android 16 avec la surcouche One UI 8.5, s'appuie sur le processeur Exynos 1680 et embarque une batterie de 5 000 mAh compatible charge 45 W. Le capteur principal de 50 mégapixels ouvre à f/1.8 et il est stabilisé, avec l'étanchéité IP68 en prime.

Faut-il craquer ?

Si vous cherchez un grand mobile complet sans monter dans le haut de gamme, le A57 à ce prix est une bonne pioche. Vous avez l'écran, l'autonomie et la charge rapide de la série premium, pour un budget de milieu de gamme. À l'inverse, si vous visez la photo au zoom poussé ou les performances brutes d'un modèle Galaxy S, ce n'est pas le bon choix, et il faudra regarder plus haut.

À notre avis, l'offre vaut le coup tant qu'elle tient, à condition de vérifier le vendeur et la version proposée au moment de votre commande. Ce genre de tarif peut évoluer vite d'une enseigne à l'autre.