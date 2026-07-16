Fuite massive : les Pixel 11 dévoilés presque entièrement avant le lancement

À l'approche de l'événement Made by Google prévu le 12 août à New York, une série de fiches produits a été publiée puis retirée sur Amazon, révélant l'essentiel des informations sur les quatre modèles attendus : Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold.

D'après ces fiches, la marque proposerait désormais un stockage de base de 256 Go sur l'ensemble de la gamme, mettant fin à l'option 128 Go historique. Plusieurs coloris inédits accompagnent cette nouvelle génération : Frost, Pistachio, Hibiscus et Obsidian pour le modèle standard, et Dune, Light Fog, Pine et Sterling pour les versions Pro. Ces informations concordent avec plusieurs fuites précédentes évoquant une refonte du chipset Tensor G6, gravé en 2 nanomètres, accompagné d'un modem MediaTek M90.

Des caractéristiques techniques en légère évolution

Le Pixel 11 de base afficherait un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2856 x 1280 pixels et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, pour une batterie de 4985 mAh, en légère hausse par rapport à l'an dernier. La caméra frontale resterait fixée à 13 mégapixels sur l'ensemble de la gamme.

Le Pixel 11 Pro conserverait une dalle de taille identique, tandis que le Pixel 11 Pro XL passerait à 6,8 pouces avec une résolution de 1344 x 2992 pixels. D'après plusieurs sources, la connectivité resterait limitée au Wi-Fi 6E, sans passage au Wi-Fi 7, couplé au Bluetooth 6.0.

Contrairement aux générations précédentes, Google réduirait la mémoire vive des modèles Pro d'entrée de gamme à 12 Go au lieu de 16 Go, une conséquence probable de la pénurie de composants mémoire qui touche actuellement l'ensemble de l'industrie. Seules les versions dotées de 512 Go ou plus de stockage conserveraient les 16 Go de RAM.

Le Pixel 11 Pro Fold, quant à lui, verrait sa batterie diminuer à 4750 mAh contre 5015 mAh sur le modèle précédent, une baisse significative et malvenue pour un appareil pliable.

Une hausse de prix généralisée

Selon les informations recueillies auprès d'Android Authority, l'ensemble de la gamme Pixel 11 verrait ses prix augmenter d'au moins 100 dollars par rapport à la génération précédente. C’est une tendance du marché, où la hausse du coût des composants et de la mémoire pousse plusieurs constructeurs à revoir leurs grilles de prix à la hausse.

D'après les listings Amazon repérés par Android Authority, le Pixel 11 démarrerait à 899 dollars pour la version 256 Go, avec une variante 512 Go à 1019 dollars. Le Pixel 11 Pro serait proposé à 1099 dollars en 256 Go, 1219 dollars en 512 Go et 1449 dollars en 1 To. Le Pixel 11 Pro XL débuterait à 1299 dollars pour 256 Go, avant de grimper à 1419 dollars pour 512 Go et 1649 dollars pour 1 To.

Enfin, le Pixel 11 Pro Fold serait affiché à 1899 dollars en 256 Go et 2019 dollars en 512 Go. Selon des rumeurs antérieures, ces tarifs américains pourraient se traduire en Europe par un prix de départ compris entre 999 et 1129 euros pour le Pixel 11, et à partir de 1199 euros pour le Pixel 11 Pro.

La présentation officielle de toute la gamme est attendue le 12 août 2026 lors d'un événement Made by Google organisé à New York.

