Android redéfinit la recharge rapide : un pas en avant suffisant ?

Les utilisateurs des nouveaux smartphones Pixel 9 ont été les premiers à remarquer ce changement. Désormais, seuls les chargeurs fournissant au moins 20W de puissance déclenchent l’affichage du message « recharge rapide » sur l’écran de verrouillage. Pour les puissances inférieures, le message indique simplement le temps estimé avant la charge complète. Cette évolution s’aligne sur les capacités des derniers modèles de Google. Le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro supportent une charge de 27W, tandis que le Pixel 9 Pro XL monte jusqu’à 37W. Il était donc logique que l’entreprise ajuste sa définition pour refléter ces nouvelles performances. Pour la rédaction, nous avons beaucoup de mal à indiquer une charge rapide même si la puissance supportée est de 37W.

Un standard encore modeste face à la concurrence

Si cette mise à jour représente une amélioration par rapport à l’ancien seuil, elle peut sembler timide (c’est le moins que l’on puisse dire) au regard des avancées réalisées par d’autres constructeurs. Certaines marques chinoises, comme Xiaomi ou realme, proposent déjà des technologies de charge ultra-rapide allant jusqu’à 200W, voire 320W pour les plus audacieuses. Ces systèmes permettent de recharger intégralement un smartphone en moins de 10 minutes, parfois même en moins de 5 minutes. Face à ces prouesses techniques, le nouveau standard de 20W fixé par Google apparaît comme « relativement » conservateur.

Google n’est pas le seul grand acteur à adopter une approche prudente en matière de recharge rapide. Apple et Samsung, deux leaders du marché, proposent également des puissances maximales relativement très modestes, oscillant entre 25W et 45W selon les modèles. Selon ces marques, cela s’explique en partie par des préoccupations liées à la sécurité et à la longévité des batteries. Les charges ultra-rapides, si elles offrent un confort d’utilisation indéniable, peuvent effectivement soulever des interrogations quant à leur impact sur la durée de vie des accumulateurs à long terme.

L’importance croissante de la recharge rapide

La définition de la recharge rapide n’est pas qu’une question technique. Elle reflète l’évolution des usages et des attentes des consommateurs. Dans un monde où les smartphones sont devenus des outils indispensables, la capacité à les recharger rapidement est devenue un critère de choix important vu qu’il est (malheureusement) admis que ces appareils peuvent offrir moins de deux jours (pour les meilleurs) d’autonomie avec une seule charge. Les constructeurs doivent donc trouver le juste équilibre entre performance, sécurité et durabilité. Si les technologies de charge ultra-rapide font rêver, elles ne sont pas exemptes de défis techniques et environnementaux.