Apple, Foxconn et la charnière de l’iPhone pliant : un prix peut-être moins élevé

Selon des récentes rumeurs qui semblent sérieuses, il pourrait apparaitre que le premier smartphone pliant d’Apple ne soit pas si élevé que certains voulaient bien le dire.

Sylvain Pichot - publié le 13/10/2025 à 15h00
Apple iPhone Fold concept

Depuis plusieurs mois, l’attention se porte sur l’iPhone pliant qu’Apple doit lancer à l’horizon 2026. L’information la plus récente concerne la charnière, pièce maîtresse de tout terminal pliant, dont le coût de fabrication vient d’être réévalué à la baisse. Selon Ming-Chi Kuo, analyste reconnu du secteur, Apple parvient à obtenir une charnière à seulement 70-80 dollars pièce, alors que les estimations précédentes la situaient entre 100 et 120 dollars. Cette réduction s’appuie sur des techniques de production optimisées et un partenariat inédit entre Foxconn et Shin Zu Shing (SZS). La coentreprise mise en place attribue à Foxconn/SZS 65% des commandes totales de charnières, laissant les 35% restants à Amphenol.

Contrairement à la plupart des chaînes d’assemblage, Foxconn prend cette fois une place centrale dans la conception industrielle, supervisant directement la fabrication de la charnière au lieu de se limiter à l’assemblage final. Les leviers de cette baisse : le choix des matériaux et la précision du processus, associé à l’efficacité logistique de Foxconn.

Apple iPhone Fold concept

Une haute qualité obligée

Apple n’aurait évidemment pas souhaité sacrifier la qualité au profit du prix. Ainsi, la charnière bénéficierait d’une excellente résistance mécanique ainsi que d’une grande durabilité. En effet, la marque à la pomme ne prendrait pas le risque de livrer un tout premier modèle décevant, ce qui aurait pour effet de tenir probablement durablement son image.

 

Nous ne savons pas encore quand Apple officialisera son premier smartphone pliant mais une fois est certaine, celui-ci a dépassé la phase de développement au regard des indiscrétions qui ne font de plus en plus jour. Il aura fort à faire face aux modèles déjà en place et à venir notamment contre le Galaxy Z Fold8 de Samsung, le Honor Magic V6 ou le prochain mobile pliant de Huawei. 

