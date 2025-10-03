Astuce : ce matin, comment payer moitié prix son nouveau smartphone sans attendre le Black Friday ?

...La solution est simple : passer par le reconditionné. Cette option permet d’acquérir des modèles récents, garantis et fonctionnels, pour une fraction du prix neuf. Et le meilleur exemple du moment, c’est l’iPhone 13 Mini.

Cet iPhone 13 Mini est proposé à 199,49 € au lieu de 284,99 €, soit près de 30 % d’économie. Il s’agit d’un modèle reconditionné « Dur à Cuire », ce qui signifie que :

Le smartphone est 100 % fonctionnel et testé par des experts

La garantie est de 30 mois et vous bénéficiez de l’option Satisfait ou remboursé pendant 30 jours. L’expédition se fait en 24 heures, et le paiement peut se faire en 3X, 4X ou 24X, ce qui facilite encore plus l’accès à ce bon plan.

Pourquoi choisir le reconditionné ?

Le reconditionné permet de réduire fortement le prix d’un smartphone récent, tout en conservant toutes ses fonctionnalités. Vous profitez ainsi des mêmes performances qu’un modèle neuf, avec une batterie et des composants testés. C’est une excellente alternative pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme sans exploser leur budget.

Prix réduit : économisez jusqu’à 30 % par rapport au neuf

Avec des modèles comme l’iPhone 13 Mini sur CertiDeal, le reconditionné devient la solution idéale pour payer jusqu’à moitié prix son smartphone sans attendre les promotions massives du Black Friday.

Astuce LesMobiles : vérifiez toujours le niveau de reconditionnement et les garanties associées pour choisir un smartphone fiable à prix réduit.