Astuce : ce matin, comment payer moitié prix son nouveau smartphone sans attendre le Black Friday ?

Vous pensiez devoir attendre le Black Friday pour profiter d’un smartphone à moitié prix ? Détrompez-vous, car il suffit de savoir où regarder et comment combiner les offres. Or nous sommes là pour vous guider.

La Rédac LesMobiles - publié le 03/10/2025 à 07h00
L'iPhone 13 Mini

...La solution est simple : passer par le reconditionné. Cette option permet d’acquérir des modèles récents, garantis et fonctionnels, pour une fraction du prix neuf. Et le meilleur exemple du moment, c’est l’iPhone 13 Mini.

Cet iPhone 13 Mini est proposé à 199,49 € au lieu de 284,99 €, soit près de 30 % d’économie. Il s’agit d’un modèle reconditionné « Dur à Cuire », ce qui signifie que :

  • Le smartphone est 100 % fonctionnel et testé par des experts
  • La batterie neuve garantit 100 % de capacité et performance optimale
  • Une coque en silicone et une vitre en verre trempé sont déjà installées
  • Des dommages esthétiques peuvent être présents (rayures ou fissures), mais l’état technique est parfait

La garantie est de 30 mois et vous bénéficiez de l’option Satisfait ou remboursé pendant 30 jours. L’expédition se fait en 24 heures, et le paiement peut se faire en 3X, 4X ou 24X, ce qui facilite encore plus l’accès à ce bon plan.

 

Pourquoi choisir le reconditionné ?

Le reconditionné permet de réduire fortement le prix d’un smartphone récent, tout en conservant toutes ses fonctionnalités. Vous profitez ainsi des mêmes performances qu’un modèle neuf, avec une batterie et des composants testés. C’est une excellente alternative pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme sans exploser leur budget.

  • Prix réduit : économisez jusqu’à 30 % par rapport au neuf
  • Écologique : prolonger la durée de vie des appareils
  • Garantie et sécurité : appareils testés et garanties par des professionnels

Avec des modèles comme l’iPhone 13 Mini sur CertiDeal, le reconditionné devient la solution idéale pour payer jusqu’à moitié prix son smartphone sans attendre les promotions massives du Black Friday.

Astuce LesMobiles : vérifiez toujours le niveau de reconditionnement et les garanties associées pour choisir un smartphone fiable à prix réduit.

À retenir : Passer par le reconditionné, comme l’iPhone 13 Mini Dur à Cuire sur CertiDeal, permet de payer jusqu’à moitié prix un smartphone récent et garanti, sans attendre le Black Friday.

 

