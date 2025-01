Asus ROG Phone 9 FE : un smartphone gaming plus abordable en préparation

Le site 91mobiles.com a repéré le passage d’un prochain smartphone à une certification. Il s’agit d’un modèle Asus. Il serait baptisé ROG Phone 9 FE et devrait se positionner comme une alternative plus abordable aux ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro, tout en conservant certaines caractéristiques essentielles de la gamme.

Selon la source, le prix devrait se situer sous la barre des 1000 euros, alors que le ROG Phone 9 standard débute actuellement à 1100 euros.

Les documents de certification suggèrent que l'appareil utilisera le processeur Snapdragon 8 Gen 3, au lieu du Snapdragon 8 Elite qui équipe les versions standards. Ce choix technique permettrait effectivement de réduire les coûts tout en maintenant un niveau de performance élevé pour le gaming mobile.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Le ROG Phone 9 FE devrait conserver plusieurs éléments distinctifs de la série, notamment :

Un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative

Une batterie de grande capacité avec charge rapide

Le système de refroidissement caractéristique de la gamme ROG

Les boutons AirTrigger pour le gaming

La compatibilité avec les accessoires AeroActive

La configuration photo pourrait inclure un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 13 MP et d'un objectif macro de 5 mégapixels.

Si elle va jusqu’au bout, cette nouvelle approche d'Asus montre la volonté de la marque de démocratiser les smartphones gaming haut de gamme. Si le ROG Phone 9 FE rencontre le succès commercial escompté, Asus pourrait ensuite pérenniser cette stratégie en proposant régulièrement des versions FE de ses futurs modèles.

Le constructeur prépare également d'autres lancements importants, dont le Zenfone 12 Ultra qui sera officiel le 6 février prochain. Le timing de la sortie du ROG Phone 9 FE n'a pas encore été officiellement communiqué, mais les certifications obtenues laissent présager un lancement dans les prochaines semaines, au moins pour certains marchés.

Les malaisiens et thaïlandais pourraient ainsi être parmi les premiers servis, avant un déploiement potentiel sur d'autres territoires.