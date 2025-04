Amazon : grosse réduction sur le Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Si vous êtes en quête d'un smartphone polyvalent, performant et qui plus est abordable, le Redmi Note 14 Pro est un modèle qui pourrait valoir le coup. Avec un design raffiné qui fait plaisir à prendre en main et son affichage haut de gamme, il flirte avec le standard des modèles haut de gamme.

Que vaut le Xiaomi Redmi Note 14 Pro sur le papier ?

Un écran AMOLED 120 Hz pour une immersion totale

Le Redmi Note 14 Pro mise sur un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Le tout est allié à 120 Hz de taux de rafraichissement, ce qui crée un excellent confort visuel et le rend idéal autant pour scroller que pour le gaming.

Avec une luminosité maximale de 1800 nits, il surpasse bon nombre de concurrents, faisant de cet aspect un gros point fort de ce modèle.

Des performances boostées avec le Helio G-1000 Ultra

Sous la coque, Xiaomi a opté pour un processeur MediaTek Helio G-1000 Ultra. Gravé en 6 nm, il combine puissance et ergonomie énergétique.

Le tout est épaulé par 8 Go de RAM LPDDR5, extensibles jusqu’à 12 Go grâce à la RAM virtuelle, pour une fluidité constante, même avec plusieurs applications lourdes ouvertes en simultané.

Côté stockage, on retrouve une mémoire UFS 3.1, garantissant des temps de chargement ultrarapides pour vos jeux et applications.

Une partie photo impressionnante avec 200 MP et IA intégrée

S'il y a un aspect ou Xiaomi a tendance à se démarquer, c'est la photo. Le Redmi Note 14 Pro est équipé d’un capteur principal de 200 MP, exploitant la technologie Pixel Binning 16-en-1 pour des clichés d'une précision redoutable.

Il propose aussi un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP, pour varier les styles de photos selon vos envies, mais c'est bien son capteur principal qui fait vraiment sensation à l'usage.

Côté vidéo, il assure en 4K à 30 fps, avec une stabilisation optimisée par IA pour des séquences nettes et fluides, même en mouvement.

Une autonomie au top et une charge rapide bien pensée

Grâce à sa batterie de 5500 mAh, le Redmi Note 14 Pro offre plus d'une journée et demie d'autonomie, même pour les utilisateurs intensifs. Et avec la charge rapide 45 W, vous récupérez 50 % de batterie en seulement 20 minutes, et une charge complète en moins d’une heure.

Xiaomi préfère miser sur une recharge rapide pour préserver la durée de vie de la batterie sur le long terme.

Où trouver le Xiaomi Redmi Note 14 Pro au meilleur prix ?

En ce moment, Amazon propose une offre intéressante sur le Redmi Note 14 Pro pour 206 €. La version bénéficie aussi d'une garantie de 2 ans, de quoi acheter l’esprit tranquille. Un excellent plan pour ceux qui veulent allier bel écran, autonomie et photo à petit prix.