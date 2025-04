CMF By Nothing Phone 2 Pro : un smartphone abordable qui bouscule l’entrée de gamme

Nothing a bâti sa réputation sur des choix esthétiques affirmés et une approche modulable de ses appareils. Comme annoncé, la marque a ainsi dévoilé le nouveau CMF Phone 2 Pro. Celui-ci ne déroge pas à la règle, même s’il opère quelques ajustements par rapport à son prédécesseur. Si la première génération séduisait par la possibilité de changer de coque, cette option disparaît sur la nouvelle version, la couleur choisie à l’achat devenant définitive. En contrepartie, le smartphone gagne en finesse (7,8 mm d’épaisseur) et en légèreté (185 g), malgré la présence d’un large écran de 6,77 pouces.

Le dos du téléphone conserve la fameuse vis en acier inoxydable, signature de la gamme, permettant l’ajout d’accessoires spécifiques. Cette modularité se traduit par la possibilité d’ajouter des coques, des objectifs interchangeables (fisheye, macro) ou encore un porte-carte/support, proposés en bundle jusqu’à 65 euros. Toutefois, il n’est plus possible d’utiliser les coques du premier modèle, en raison de l’arrivée d’un nouveau capteur photo.

Le design du CMF Phone 2 Pro se distingue également par l’intégration soignée de ses trois capteurs photo arrière, chacun logé dans un cercle en aluminium, ainsi qu’un poinçon discret à l’avant pour le capteur selfie. Le choix des matériaux et l’assemblage montrent une volonté de se démarquer visuellement, tout en restant accessible à une large clientèle. Le smartphone est proposé en plusieurs coloris : noir, blanc, vert et orange.

Enfin, le CMF Phone 2 Pro bénéficie d’une certification IP54, garantissant une résistance aux éclaboussures, un atout appréciable pour un appareil de cette gamme de prix. Cette orientation vers la modularité et la robustesse positionne le modèle comme une alternative crédible face à des concurrents souvent plus classiques dans leur approche du design.

Des performances solides pour l’entrée de gamme

Sous le capot, le CMF Phone 2 Pro s’appuie sur une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro, épaulée par 8 Go de RAM et un stockage interne de 128 ou 256 Go selon les versions. Ce choix technique permet à Nothing de proposer des performances proches de celles de smartphones habituellement positionnés autour de 400 euros, comme le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ou le Galaxy A36 de Samsung.

Les premiers retours d’utilisation soulignent la fluidité de l’appareil, y compris en multitâche et lors de sessions de jeux vidéo. Le mode performance, couplé à un système de refroidissement liquide innovant, assure une dissipation efficace de la chaleur, limitant la montée en température même après une heure de stress test (34°C mesurés en surface). Ce dispositif repose sur un caloduc à haute conductivité thermique et des pièces en graphite, optimisant ainsi la stabilité des performances.

En matière de connectivité, le smartphone prend en charge la 5G et propose un capteur d’empreintes sous l’écran, renforçant la sécurité et la praticité au quotidien. La batterie de 5000 mAh garantit une autonomie confortable, tandis que la charge filaire atteint 33 W et la charge inversée 5 W. En revanche, la charge sans fil n’est pas proposée, un choix cohérent avec son prix.

Le CMF Phone 2 Pro se démarque également par l’intégration de l’Essential Key, un bouton physique inauguré sur les Phone (3a) et Phone (3a) Pro, permettant de capturer des captures d’écran, d’y ajouter des notes vocales ou textuelles, et de les organiser grâce à une intelligence artificielle dédiée. Cette fonctionnalité veut simplifier la gestion des contenus personnels.

Un écran lumineux et une expérience multimédia soignée

L’affichage constitue l’un des points forts du CMF Phone 2 Pro. En effet, il est doté d’un écran AMOLED de 6,77 pouces, avec une définition de 2392 x 1080 pixels (387 ppp), et propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une navigation fluide et agréable, que ce soit dans les applications ou lors de la lecture de vidéos. La compatibilité HDR10+ et la dalle 10 bits assurent des couleurs fidèles et des noirs profonds, contribuant à une expérience visuelle immersive.

Nothing annonce une luminosité maximale de 3000 cd/m², un chiffre rarement atteint dans cette gamme de prix. Cette performance place le CMF Phone 2 Pro devant de nombreux modèles d’entrée de gamme, à l’exception notable du Phone (3a) de Nothing, plus onéreux.

Côté photo, le smartphone embarque un trio de capteurs à l’arrière : un principal de 50 mégapixels, un téléobjectif x2 optique (50 mégapixels) et un ultra grand angle (50 mégapixels). Le capteur frontal de 16 mégapixels permet des selfies détaillés et des appels vidéo de qualité. L’enregistrement vidéo est possible jusqu’en 4K à 30 images par seconde. Cette configuration polyvalente permet au CMF Phone 2 Pro de rivaliser avec des appareils plus coûteux, tout en offrant des options créatives grâce aux accessoires modulaires.

L’expérience multimédia est complétée par une interface utilisateur épurée et une gestion efficace des applications, notamment grâce à la possibilité de trier intelligemment les apps dans des dossiers thématiques. Cette organisation, inspirée de la Pixel Experience, facilite l’accès aux contenus et optimise l’utilisation de l’espace disponible à l’écran.

Logiciel, sécurité et innovations fonctionnelles

Le CMF Phone 2 Pro fonctionne sous Nothing OS 3.2, une surcouche basée sur Android 15, qui mise sur la simplicité et la fluidité. L’interface visuelle, caractérisée par des teintes sobres (noir, blanc, rouge) et des éléments arrondis, offre une expérience cohérente et agréable, sans surcharge logicielle.

Deux nouveautés logicielles retiennent l’attention : Essential Space, un espace de capture assisté par IA pour organiser efficacement photos et documents, et Privacy Space, un coffre-fort sécurisé indépendant du mot de passe principal, destiné à protéger les données sensibles. En termes de suivi logiciel, le constructeur s’engage à fournir trois ans de mises à jour système et six ans de patchs de sécurité, une durée supérieure à la majorité des smartphones de cette gamme de prix.

La certification IP54 complète l’ensemble en garantissant une résistance minimale aux projections d’eau et à la poussière.

Prix et disponibilité du CMF by Nothing Phone 2 Pro

Le smartphone CMF by Nothing Phone 2 Pro est proposé en précommande depuis le 28 avril. Il sera réellement disponible avec une configuration de 8+128 Go à un prix de 249 euros dès le 6 mai 2025.