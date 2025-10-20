Attention, le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra n’en fini de chuter (et c'est sur vous que ce bon plan pourrait tomber)

Le Samsung Galaxy S22 Ultra n’est pas encore très vieux, mais son prix a déjà divisé par plus de deux. Pour les amateurs de smartphones haut de gamme, ce reconditionné en qualité premium exclusif à CertiDeal pourrait être la meilleure occasion de l’année.

Rémi Deschamps - publié le 20/10/2025 à 12h15
Le Samsung Galaxy S22 Ultra

CertiDeal reconditionne tous ses Galaxy S22 Ultra en France, garantissant un suivi local et une qualité irréprochable. Chaque appareil est testé, contrôlé et remis à neuf pour offrir une expérience proche du neuf, mais à un prix bien plus doux.

Pourquoi le Galaxy S22 Ultra est une valeur sûre

 

Malgré son lancement en 2022, le Galaxy S22 Ultra embarque des composants haut de gamme qui sont encore d'actualités : Écran AMOLED 6,8 pouces QHD+, processeur Exynos 2200, quadruple capteur photo 108 + 12 + 10 + 10 MP, S-Pen intégré, batterie 5000 mAh, recharge rapide et sans fil.

Il rivalise  sans peine avec les modèles actuels, que ce soit en fluidité de calcul, photo ou multimédia, et à moins de réellement chercher à le pousser dans ses ultimes retranchements, la différence n'est pas frappante.

Le prix en chute libre : un vrai bon plan

En mêlant son ancienneté au marché reconditionné, cela permet de profiter de ce flagship pour moins de la moitié de son prix de lancement, à savoir plus de 1200€.

 

Chaque Galaxy S22 Ultra proposé par CertiDeal est entièrement reconditionné en France, ce qui garantit un contrôle qualité strict, une batterie neuve et un smartphone parfaitement fonctionnel. 

La gestion en locale permet également un service client réactif et un suivi fiable.

Ajoutons que ce modèle en particulier est proposé avec le grade premium CertiDeal, le meilleur grade esthétique, ce qui signifie que l’appareil est proche du neuf sur le plan fonctionnel. Ainsi, vous bénéficiez d’un flagship à petit prix, sans compromis sur les performances ou la sécurité.

Pour qui ce bon plan est-il idéal ?

Si vous cherchez un smartphone un ordinateur de poche, capable de tenir plusieurs années, avec appareil photo de qualité, grand écran, mais que vous ne voulez pas payer le prix fort, le Galaxy S22 Ultra est LE bon modèle en 2025.

 

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

