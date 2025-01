Avant la sortie du prochain modèle, le Galaxy A55 avec son écran super AMOLED est sous les 300 € !

Le modèle dont nous parlons aujourd’hui est le Galaxy A55 5G de Samsung. Cet appareil de milieu de gamme, sorti en 2024, flirte avec le haut de gamme.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone simple d’utilisation et performant, que ce soit pour naviguer sur les réseaux sociaux, utiliser des applications, regarder des séries, des films ou des vidéos YouTube, ce modèle est tout indiqué.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Plus besoin d’investir dans un smartphone haut de gamme coûteux, souvent réservé aux technophiles, passionnés de technologie, ou à ceux ayant des besoins très spécifiques. Le Galaxy A55, avec son écran super AMOLED, sa RAM performante, et sa longue autonomie, répond à la majorité des attentes du quotidien.

Ajoutons qu'il bénéficiera de mises à jour régulières pendant encore plusieurs années, en faisant un investissement sur le long terme pour un prix tout à fait raisonnable.

Quel prix pour le Galaxy A55 5G ?

À son lancement, ce smartphone était proposé à près de 500 €, mais durant les soldes, il est disponible chez Rakuten pour seulement 299 € en version neuve avec une garantie de 2 ans. En plus de cela, le Galaxy A56 ne devrait plus tarder à sortir (probablement en mars) ce qui nivelle encore le prix de ce smartphone vers le bas. Il est également possible de le payer en plusieurs fois, et la livraison est gratuite.

Amazon offre également un bon prix pour cet appareil : 318 €, avec l’avantage d’un choix d’Amazon, comprenant une garantie et un retour possible pour un achat en toute sérénité.