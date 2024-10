Tout comprendre sur les batteries de smartphones

Comment fonctionne une batterie de smartphone ?

Une batterie de smartphone fonctionne comme n'importe quelle batterie grâce à des processus chimiques permettant d'emmagasiner et libérer de l'énergie afin d'alimenter le smartphone. La quantité d'énergie que peut emmagasiner une batterie est définie en milliampères-heures, abrégé mAh, et il existe plusieurs types de technologies ! Nous vous présentons tout cela dans les lignes qui suivent.

Les principes de base de la chimie des batteries

Aujourd'hui, les batteries de nos smartphones fonctionnent grâce à un principe chimique plutôt simple : deux électrodes, la cathode et l'anode, sont séparées par un électrolyte (un liquide) qui permet à des ions lithium de circuler d'un électrode à l'autre à l'autre, créant un courant électrique. Cette technologie est appelée lithium-ion (ou Li-Ion).

Pour que la batterie se charge, les ions lithium voyage de l'anode vers la cathode, et quand la batterie se décharge, c'est l'inverse. C'est lors de cette décharge que l'énergie se libère et fait fonctionner l'appareil !

Il existe une variante à la batterie Li-Ion, la Lithium-polymère (ou Li-Po).

Le fonctionnement est similaire, mais l'électrolyte de la batterie Li-Po n'est pas un liquide, à la place, nous pouvons trouver un solide sec, un composé chimique poreux ou un gel, le plus populaire.

Qu'est-ce que mAh signifie ?

Le nombre de milliampère-heure (mAh) d'une batterie désigne la capacité maximale d'énergie qu'elle peut emmagasiner. Comme un réservoir, plus le nombre de mAh est grand, plus la batterie peut contenir puis délivrer d'énergie au cours du temps.

Une batterie de 5000 mAh peut ainsi recevoir puis envoyer un flux de courant électrique de 5000 milliampère par heure.

Attention ! Il s'agit d'une capacité totale ! Eh oui, si une batterie de 5000 mAh envoyait réellement 5000 mAh en une heure, elle serait déchargée complètement au bout de la dite heure ! Et d'ailleurs, ce serait le cas, qu'importe le nombre de mAh. Ce nombre ne désigne donc pas le nombre de courant envoyé en continu.

L'autonomie d'un smartphone dépend donc du nombre de mAh de la batterie, mais aussi, et surtout de l'énergie sollicité par le smartphone et ses différents composants.

L'énergie de la batterie, par exemple 5000 mAh, est utilisée au cours du temps selon les besoins du smartphone jusqu'à épuisement, ou rechargement, exactement comme une voiture utilise plus ou moins d'essence dans son réservoir selon sa vitesse avant d'aller à la pompe.

Une batterie avec une grande capacité à laquelle on demande plus d'énergie en continu se vide donc plus vite qu'une batterie plus modeste qui est moins sollicitée.

Ce raisonnement amène donc à l'évidence que les smartphones les plus autonomes ne sont pas ceux dont la batterie possède le plus de mAh, mais ceux qui ont une meilleure façon de puiser les ressources de la batterie !

Par exemple : La batterie des iPhones affichent assez peu de mAh, et pourtant possèdent une excellente autonomie, car elles dépensent peu d'énergie.

Il faut donc faire attention à ne pas confondre le nombre de mAh d'une batterie avec l'autonomie réel du smartphone. Toutefois, nous pouvons l'utiliser comme une estimation simplifiée de l'autonomie.

Comment est faite une batterie de smartphone ?

Nous trouvons principalement deux types de batteries pour nos smartphones, les batteries Li-Ion et Li-Po :

Li-Ion La batterie Lithium-ion ne coûte pas cher à produire et a une densité de puissance élevée. En plus de cela, elle n'est pas sujet au fameux « effet mémoire », ce phénomène qui cristallise certains éléments chimiques de la batterie quand on la recharge alors qu'elle n'ets pas déchargée, diminuant petit à petit la quantité d'énergie que peut emmagasiner l'accumulateur. En revanche, la batterie Li-Ion est instable et peut même être dangereuse en vieillissant et provoquer une combustion ! Li-Po La batterie Lithium-polymère a l'avantage d'être plus flexible et de pouvoir varier en taille et en forme. Elle est également légère et moins instable ! En revanche, elles sont plus couteuses, peuvent emmagasiner moins d'énergie et ont une moins bonne durée de vie !

Le lithium nécessaire à la fabrication d'une batterie de ce type demande beaucoup de ressources, et notamment de grande quantité d'eau, ce qui entraîne la diminution des ressources et de la pollution, en particulier des sols. De plus, les batteries au lithium sont encore très peu recyclées. Cela fait des batteries de nos téléphones des objets problématiques pour l'environnement, une bonne raison de s'orienter vers le reconditionnement !

N'hésitez pas à utiliser notre comparateur de smartphones reconditionnés !

Combien de temps dure une batterie et comment prolonger sa durée de vie ?

Au cours du temps, nous avons tous fait l'expérience d'une batterie de smartphone devenant de moins performante, d'une autonomie qui baisse au fur et à mesure de la vie d'un smartphone. Toutefois, il existe des moyens pour prolonger la vie d'une batterie.

Les cycles de charge

Comme un cœur bat un certain nombre de fois en une vie avant de s'arrêter, une batterie vivra un certain nombre de cycles dans sa vie. Les cycles d'une batterie sont définis par le nombre de fois où vous allez recharger votre batterie avant que celle-ci ne s'use et deviennent trop difficiles à utiliser. En général, une batterie peut se recharger en 500 et 1000 fois !

À savoir : Dès 250 cycles, une batterie mal entretenue pourrait voir chuter sa capacité jusqu'à 73 % !

Par chance, si une batterie vieillit indubitablement, il y a des façons de prolonger considérablement sa durée de vie.

Quels facteurs influencent la durée de vie d'une batterie ?

La durée de vie d'une batterie dépend de nombreux facteurs, voici nos conseils pour optimiser la durée de vie de votre batterie :

Privilégiez des charges courtes, il vaut mieux recharger plus de fois, qu'une fois, mais trop longtemps. Recharger quand vous êtes sous les 30 % et éviter de dépasser les 60 % pour une durée de vie optimale. Évitez de laisser charger votre smartphone toute la nuit. Recharger votre smartphone jusqu'à 100 % réduit son espérance de vie, mais également votre porte feuille. D'après l'Agence de la transition écologique, 14 % de la facture d'électricité vient du rechargement de son smartphone ! Privilégiez le rechargement sur des prises secteur et non via port USB, car les recharge plus faibles provoquent davantage de chaleur ce qui a une influence néfaste sur les composants de la batterie, que ce soit l'électrolyte ou les électrodes. La température, s'il fait trop chaud ou trop froid est également un facteur qui peut être néfaste pour la durée de vie d'une batterie. Désactivez le mode vibreur et coupez NFC, Bluetooth, Localisation et tous les services passif comme la Wifi, si vous n'en avez pas besoin. Gérez vos applications. Certaines applications inutiles peuvent être désinstallées, en revanche, il est parfois mieux de laisser tourner les applications en fond que de les éteindre puis rallumer, car l'allumage peut être encore plus énergivore. Enfin, mettez à jour votre smartphone, car la gestion de la batterie est très souvent optimisée par les constructeurs grâce à ces dernières.

Il vous est possible de trouver un état des lieux de la santé de votre battre sous Android et IOS dans les paramètres :

Android IOS

Que faire en cas de problème avec sa batterie ?

Voici nos conseils en cas de problème avec votre batterie :

Décharge rapide : Limitez la consommation des applications, réduisez la luminosité et activez le mode économie d’énergie.

Limitez la consommation des applications, réduisez la luminosité et activez le mode économie d’énergie. Chauffe excessive : Évitez l’utilisation en charge, tenez le smartphone à l’abri de la chaleur, et utilisez des chargeurs de qualité.

Évitez l’utilisation en charge, tenez le smartphone à l’abri de la chaleur, et utilisez des chargeurs de qualité. Décharge en veille : Fermez les applications en arrière-plan, désactivez les notifications inutiles et redémarrez régulièrement.

Fermez les applications en arrière-plan, désactivez les notifications inutiles et redémarrez régulièrement. Fluctuation de pourcentage : Calibrez la batterie en la déchargeant complètement puis en la rechargeant à 100 % sans interruption.

Calibrez la batterie en la déchargeant complètement puis en la rechargeant à 100 % sans interruption. Charge lente : Vérifiez le chargeur et le port de charge, et évitez d’utiliser des applications lourdes en charge.

Vérifiez le chargeur et le port de charge, et évitez d’utiliser des applications lourdes en charge. Vieillissement : Remplacez la batterie si nécessaire et maintenez le niveau de charge entre 20 % et 80 %.

Remplacez la batterie si nécessaire et maintenez le niveau de charge entre 20 % et 80 %. Gonflement : Faites remplacer la batterie gonflée immédiatement pour éviter tout risque d’explosion.

Note de la rédaction Les Mobiles : Si vous avez besoin de remplacer la batterie, faite appel à un professionnel, surtout si le smartphone est encore sous garantie !

Les mythes sur les batteries de smartphone