Avant le 15T, le Xiaomi 14T s’offre une baisse de prix… et reste imbattable dans le segment haut de gamme abordable

Un flagship abordable qui ne manque de rien

Le Xiaomi 14T combine performances solides, écran AMOLED 6,67 pouces 120 Hz, batterie de 5000 mAh et capteur photo principal 200 MP développé avec Leica. Tout cela dans un smartphone qui reste nettement plus abordable que les modèles concurrents dans le segment haut de gamme.

Cette baisse de prix récente renforce encore ce caractère "accessible" du Xiaomi 14T : puissance, design et photo de qualité pour un tarif doux, ce qui en fait un choix très compétitif avant le lancement imminent du 15T.

Les offres à ne pas manquer

Plusieurs revendeurs proposent actuellement le Xiaomi 14T à prix avantageux, mais voici les trois meilleures offres d'après nous :

Pourquoi ce bon plan est intéressant

Vous bénéficiez d’un smartphone avec écran grand format, puce performante et appareil photo haut de gamme, sans avoir à payer le prix fort du tout dernier modèle. Même avec l’arrivée imminente du 15T, le 14T reste imbattable dans sa catégorie. Un rival des Galaxy FE sans aucun doute.

Détails techniques (pour ceux qui veulent aller plus loin !)

Le Xiaomi 14T est équipé d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM, batterie 5000 mAh avec charge rapide 67 W, et un triple capteur photo incluant un 200 MP principal signé Leica. L’écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz assure fluidité et couleurs précises, et la 5G garantit une connectivité optimale.