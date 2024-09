Avec un excellent appareil photo et sa grosse autonomie, ce smartphone à petit prix est le plus puissant des écuries Redmi Note !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, successeur de la populaire gamme Redmi Note 12 Pro Plus, est un smartphone de milieu de gamme qui concurrence directement le Galaxy A55 de Samsung. Le succès de la génération précédente, en 2023, s'explique par des caractéristiques techniques impressionnantes pour son prix.

Xiaomi continue sur cette lancée avec ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus qui est le plus puissant de sa gamme.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

RAM : 12Go ou 16Go

Stockage : 256Go

Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus apporte de véritables changements par rapport à son prédécesseur grâce à des caractéristiques techniques améliorées qui en font un smartphone encore plus agréable.

Son grand écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution de 1220 x 2712 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offre une expérience visuelle immersive et fluide, idéale pour le multimédia et le gaming.

Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra garantit des performances accrues, avec des traitements plus rapides et une efficacité énergétique optimisée par rapport au Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus.

Le modèle est disponible avec 12 Go ou 16 Go de RAM, ce qui assure une gestion fluide du multitâche et des applications gourmandes. En matière de photographie, il propose des clichés de haute qualité à la hauteur de ce que nous serions en droit d'espérer en 2024.

Il propose également une recharge ultra-rapide de 120W, bien supérieure aux standards habituels, et un appareil photo de qualité supérieure, selon les experts de DxOMark. Son écran, très lumineux, atteint 1295 nits, offrant une meilleure visibilité même en plein soleil. Certifié IP68 pour la résistance à l’eau, il possède même un port infrarouge intégré pour piloter vos appareils à distance.

Où se procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus au meilleur prix ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est disponible en ce moment à très bon prix sur Cdiscount pour 299 € ou sur la Fnac marketplace où vous pouvez vous le procurer pour 315 € seulement ! L’appareil est vendu avec une garantie et le partenaire est certifié Fnac, ce qui vous donne accès au SAV de la Fnac ainsi qu’un service satisfait ou remboursé notamment.