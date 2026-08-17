Back to School : le Xiaomi Redmi Note 15 4G à presque 150 €

Doté d'une batterie de 6 000 mAh et d'un capteur de 108 MP, le Xiaomi Redmi Note 15 4G voit son prix baisser drastiquement grâce à l'association d'un code promo, d'une remise.

Rémi Deschamps - publié le 17/08/2026 à 17h45
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Trois smartphones Redmi de couleurs différentes sur un fond de plage.

En cumulant une remise vendeur, un code promo et une offre de paiement, le montant total baisse pour ce Xiaomi Redmi Note 15 4G.

 

Xiaomi Redmi Note 15 4G : les éléments clés à retenir

Le Xiaomi Redmi Note 15 4G intègre une puce MediaTek Helio G100-Ultra de bonne facture qui, sans être un foudre de guerre, assure une belle fluidité dans la plupart des tâches courantes.

Côté affichage, l'écran de 6,77 pouces adopte un taux de rafraîchissement de 120 Hz, à ce prix c'est un excellent point. Et c'est sans parler de la batterie de 6 000 mAh qui dépasse d'environ 20 % le format habituel de 5 000 mAh, ce qui permet d'assurer deux jours de fonctionnement sans recharger.

En photo, le modèle repose sur un capteur principal de 108 MP. Cela ne fait pas tout, mais à ce prix, c'est également un bel ajout.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 15 !

Comment obtenir le meilleur prix avec les codes promo ?

Le téléphone s'affiche à 171,61 €.

Mais pendant le Back to School, l'ajout du code DSFR20 permet de le faire baisser de 20 € supplémentaires dès 139 € d'achat.

 

Côté logistique, l'envoi s'effectue depuis des entrepôts situés en France, ce qui évite les frais de douane et garantit un délai court. Un retour gratuit reste en plus possible sous 90 jours !

Back to School de AliExpress
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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