Back to School : le Xiaomi Redmi Note 15 4G à presque 150 €

En cumulant une remise vendeur, un code promo et une offre de paiement, le montant total baisse pour ce Xiaomi Redmi Note 15 4G.

Xiaomi Redmi Note 15 4G : les éléments clés à retenir

Le Xiaomi Redmi Note 15 4G intègre une puce MediaTek Helio G100-Ultra de bonne facture qui, sans être un foudre de guerre, assure une belle fluidité dans la plupart des tâches courantes.

Côté affichage, l'écran de 6,77 pouces adopte un taux de rafraîchissement de 120 Hz, à ce prix c'est un excellent point. Et c'est sans parler de la batterie de 6 000 mAh qui dépasse d'environ 20 % le format habituel de 5 000 mAh, ce qui permet d'assurer deux jours de fonctionnement sans recharger.

En photo, le modèle repose sur un capteur principal de 108 MP. Cela ne fait pas tout, mais à ce prix, c'est également un bel ajout.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 15 !

Comment obtenir le meilleur prix avec les codes promo ?

Le téléphone s'affiche à 171,61 €.

Mais pendant le Back to School, l'ajout du code DSFR20 permet de le faire baisser de 20 € supplémentaires dès 139 € d'achat.

Côté logistique, l'envoi s'effectue depuis des entrepôts situés en France, ce qui évite les frais de douane et garantit un délai court. Un retour gratuit reste en plus possible sous 90 jours !