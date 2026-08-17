Galaxy A36 : le 5G de Samsung sous les 250 € chez Rakuten

Dans le milieu de gamme, on paie souvent une marque ou un écran, rarement la durée. Le Galaxy A36 prend le contre-pied : à ce tarif, il coche l'essentiel de ce qu'on attend d'un téléphone du quotidien, sans la facture d'un haut de gamme.

Ce que comprend l'offre

Le détail se résume à quelques points nets, qui font tout l'intérêt du prix affiché :

Tarif : 209,99 € en neuf chez Rakuten, contre un prix constaté plus souvent autour de 250 € ces dernières semaines.

209,99 € en neuf chez Rakuten, contre un prix constaté plus souvent autour de 250 € ces dernières semaines. Écran : une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, fluide et lumineuse, rare à ce niveau de prix.

une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, fluide et lumineuse, rare à ce niveau de prix. Endurance : une batterie de 5 000 mAh et une charge 45 W, de quoi tenir la journée sans y penser.

une batterie de 5 000 mAh et une charge 45 W, de quoi tenir la journée sans y penser. Suivi logiciel : six années de mises à jour promises par Samsung, un vrai argument de longévité.

Pourquoi ce prix mérite l'attention

Le Galaxy A36 n'est plus le tout premier de sa lignée, puisque Samsung a lancé depuis sa déclinaison suivante. C'est justement ce qui joue en votre faveur : le modèle voit son tarif reculer sans rien perdre de ses qualités. Pour un peu plus de 200 €, vous obtenez la connectivité 5G, un capteur principal de 50 mégapixels et la certification IP67 contre l'eau et la poussière.

Mis en face des autres smartphones Samsung plus chers, l'écart d'usage réel reste modeste au quotidien. On renonce surtout à la puissance brute et à quelques finesses photo, pas au confort d'utilisation. À notre avis, c'est le genre d'appareil qui rend l'achat d'un milieu de gamme premium plus difficile à justifier.

Faut-il craquer ?

Si vous cherchez un smartphone complet, endurant et suivi longtemps sans y mettre le prix d'un haut de gamme, le Galaxy A36 à ce tarif est une très bonne pioche. Il conviendra à celles et ceux qui veulent un bon écran et une longue tranquillité logicielle plutôt que la fiche technique la plus musclée. Les joueurs exigeants et les passionnés de photo, eux, regarderont plus haut. Pensez simplement à vérifier la capacité de stockage et le coloris proposés au moment de commander, car ce type d'offre peut évoluer vite.