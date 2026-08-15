Pourquoi payer un flagship ? 3 smartphones milieu de gamme qui suffisent largement

Sur le plan du design, ces trois smartphones montrent qu'un budget contenu n'impose plus de compromis visible. Le Pixel 9a est le plus compact du trio (152,8 mm de haut) et le plus léger avec 198 g, dans des coloris Noir, Blanc, Iris et Pivoine. Sa certification IP68 le protège de l'eau et de la poussière, une garantie encore rare à ce tarif.

Le Galaxy A56 adopte un profil plus fin (7,4 mm) pour 198 g et un grand format de 6,7 pouces, décliné en Noir, Rose, Gris ou Vert, avec une certification IP67. Le Nothing Phone (3a) se distingue par son dos transparent et ses feux Glyph, le plus grand gabarit du groupe (163,5 mm, 201 g), et une résistance IP64, un cran en dessous mais suffisante face aux éclaboussures du quotidien.

Assez de puissance pour un usage quotidien ?

Pour la puissance, le Nothing Phone (3a) prend l'avantage sur le papier avec son Snapdragon 7s Gen 3 épaulé par 8 à 12 Go de RAM, un ensemble à l'aise pour jongler entre applications et réseaux sociaux sans ralentir. Le Galaxy A56 suit avec son Exynos 1580 et 8 Go de RAM, taillé pour la bureautique, la navigation et le multitâche courant. Le Pixel 9a s'appuie sur la puce maison Tensor G4 et 8 Go de RAM, un peu moins démonstrative en jeu mais optimisée pour les fonctions d'intelligence artificielle de Google.

Dans les faits, aucun des trois ne cale sur les usages de tous les jours, là où un modèle haut de gamme facture surtout de la marge pour le jeu exigeant et la création lourde. Le Nothing offre la meilleure réserve de puissance pour durer dans le temps, le Galaxy A56 le meilleur équilibre pour un usage familial, et le Pixel 9a l'expérience logicielle la plus fluide grâce à l'optimisation de sa puce Tensor.

Un écran et des photos à la hauteur ?

Côté écran, le Nothing Phone (3a) domine par la taille avec sa dalle AMOLED de 6,77 pouces à 120 Hz, idéale pour lire et regarder des vidéos confortablement. Le Galaxy A56 suit de près avec un Super AMOLED de 6,7 pouces également à 120 Hz, apprécié pour ses couleurs vives et son contraste. Le Pixel 9a ferme la marche sur la diagonale avec 6,3 pouces, mais son OLED à 120 Hz reste tout aussi fluide et plus facile à manipuler d'une seule main.

En photo, le Pixel 9a prend l'avantage grâce à son capteur principal de 48 mégapixels et surtout au traitement logiciel de Google, une référence du milieu de gamme pour des clichés au rendu naturel. Le Galaxy A56 et le Nothing Phone (3a) répliquent avec un capteur principal de 50 mégapixels, le Nothing ajoutant un second module à ƒ/2,0 pour varier les cadrages et un capteur avant de 32 mégapixels très net pour les selfies. Les trois filment en 4K, de quoi couvrir largement les souvenirs de famille et les vidéos partagées en ligne.

Autonomie et recharge : lequel vous lâche le moins vite ?

L'autonomie est le terrain où le milieu de gamme rivalise sans complexe avec le haut de gamme. Le Pixel 9a mène sur la capacité pure avec 5100 mAh, de quoi tenir une journée bien remplie sans surveiller la jauge. Le Galaxy A56 et le Nothing Phone (3a) suivent à 5000 mAh, avec un vrai avantage sur la vitesse de recharge : 45 W pour le Samsung et 50 W pour le Nothing, contre 24 W pour le Pixel, nettement plus lent à se remplir.

Le choix se joue donc sur vos priorités, pas sur le prix. En conclusion, le Pixel 9a est le plus convaincant pour la photo et l'endurance, le Galaxy A56 le plus polyvalent pour un usage familial grâce à son grand écran et à sa charge rapide, et le Nothing Phone (3a) le plus original et le mieux armé en puissance brute, sans qu'aucun ne vous oblige à financer un modèle haut de gamme pour être bien servi.