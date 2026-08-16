Vos données d'abord : 3 smartphones qui prennent la vie privée au sérieux

Sur le plan du design, ces trois modèles haut de gamme misent sur des matériaux premium et une étanchéité solide. L'iPhone 17 Pro est le plus compact du trio (150 mm de haut, 204 g), proposé en Argent, Orange cosmique et Bleu intense. Sa certification IP68 le protège de la poussière et de l'immersion, un premier rempart contre les accidents du quotidien.

Le Galaxy S26 Ultra impose son grand format de 6,7 pouces (163,6 mm, 214 g) en plusieurs coloris, tandis que le Pixel 10 Pro reste plus ramassé (152,8 mm, 207 g) en Noir, Beige, Gris ou Vert. Les trois partagent la certification IP68, gage d'une résistance homogène à l'eau et à la poussière.

Quel déverrouillage pour protéger vos données ?

Pour le déverrouillage, les trois modèles combinent lecteur d'empreintes et reconnaissance faciale, mais avec des approches différentes. L'iPhone 17 Pro prend l'avantage sur la reconnaissance du visage grâce à son système Face ID, adossé à des capteurs dédiés qui autorisent aussi les paiements et l'accès aux applications bancaires. Le Galaxy S26 Ultra et le Pixel 10 Pro intègrent un lecteur d'empreintes sous l'écran doublé d'une reconnaissance faciale, une combinaison souple qui laisse choisir la méthode selon la situation.

Dans la pratique, le lecteur d'empreintes reste la méthode la plus rapide pour valider un paiement, y compris les mains occupées ou dans la pénombre. Le Pixel 10 Pro se distingue par l'intégration de ses protections directement dans sa puce Tensor G5, l'iPhone 17 Pro par la robustesse reconnue de Face ID, et le Galaxy S26 Ultra par la variété des options laissées à l'utilisateur.

Comment vos données sensibles sont-elles protégées ?

Au-delà du déverrouillage, chaque marque isole les informations sensibles dans un composant matériel dédié. L'iPhone 17 Pro s'appuie sur l'écosystème iOS 26 et sa puce de sécurité intégrée, qui chiffre les données et cloisonne les paiements. Le Galaxy S26 Ultra repose sur la plateforme de sécurité Samsung Knox, qui sépare les usages professionnels et personnels et protège les clés d'accès. Le Pixel 10 Pro confie ces tâches à la puce de sécurité maison de Google, pensée pour vérifier l'intégrité du système à chaque démarrage.

La confidentialité se joue aussi sur l'écran lui-même. Le Galaxy S26 Ultra propose une fonction Privacy Display qui réduit les angles de vision, une protection concrète contre les regards indiscrets dans les transports ou en réunion. L'iPhone 17 Pro et le Pixel 10 Pro répondent par des indicateurs visibles dès que le micro ou l'appareil photo sont actifs, et par un contrôle fin des autorisations accordées à chaque application.

Mises à jour et vie privée au quotidien

La sécurité dépend enfin de la durée pendant laquelle l'appareil reçoit des correctifs. Apple, Samsung et Google communiquent tous les trois sur un suivi logiciel étendu sur plusieurs années, un critère décisif car un smartphone tenu à jour reste protégé face aux failles découvertes après l'achat. Le Pixel 10 Pro met en avant la rapidité de ses correctifs, livrés directement par Google, quand le Galaxy S26 Ultra bénéficie d'un déploiement large et l'iPhone 17 Pro d'une continuité maîtrisée entre son matériel et son logiciel.

Au quotidien, les trois offrent des réglages de confidentialité poussés, du blocage du suivi publicitaire à la gestion des permissions application par application. En conclusion, l'iPhone 17 Pro est le plus rassurant pour la reconnaissance faciale et la cohérence de son écosystème, le Galaxy S26 Ultra le plus complet grâce à Knox et à son écran Privacy Display, et le Pixel 10 Pro le plus réactif sur les correctifs de sécurité, chacun offrant une protection à la hauteur d'un usage sensible.