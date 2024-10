Bam ! Jusqu'à 325 € de réduction sur l'iPhone 15 avec l’offre favorite de Back Market !

Back Market est bien connu aujourd’hui pour sa très large gamme de produits reconditionnés, allant des consoles de jeux aux smartphones en passant par des ordinateurs et toutes sortes d'accessoires. Nous ne parlons pas souvent de la plateforme sur Les Mobiles, mais en ce moment, il propose une très bonne offre sur l’iPhone 15.

Avec un prix à 680 € en état “Parfait”, moins cher qu’en “correct” et “très bon” qui sont pourtant inférieurs, Back Market propose en plus de cela d’économiser jusqu’à 120 € supplémentaires sur l’achat d’un iPhone 15 reconditionné en souscrivant un forfait B&You de Bouygues Telecom I

l s’agit de forfaits à petit prix proposant un grand nombre de volume de données mobile, et souvent en 5G !

Profiter de l'iPhone 15 sur Back Market

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L’iPhone 15 offre une fiche technique complète, alliant puissance et praticité. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone capable de gérer des tâches intensives tout en restant compact et facile à transporter, il s'agit d'un excellent choix. D'autant plus grâce à son interface ergonomique qui plait à de très nombreux utilisateurs.

Ses composants optimisés à la perfection assurent une grande fluidité et une réactivité remarquable, rendant possible l'exécution des logiciels les plus exigeants, à l'exception de quelques applications réservées aux modèles Pro. C’est donc une option équilibrée pour ceux qui souhaitent allier performance et ergonomie.

L’offre de Back Market pour l’iPhone 15

En plus de descendre le prix de l’iPhone 15 à 680 € et de vous proposer une remise supplémentaire si vous souhaitez un nouveau forfait, Back Market permet de nombreux autres services, comme choisir une batterie neuve, sélectionner la capacité que vous souhaitez pour la mémoire de votre iPhone, mais aussi sa couleur, le type de SIM etc.

Ajoutons que vous obtenez une garantie commerciale de 1 an, que la livraison est gratuite et qu’il est possible de faire retourner le produit sous 30 jours. En plus de cela, vous pouvez payer en 4 fois sans frais via PayPal.