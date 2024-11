Black Firday : Ces smartphones à tout petit prix avaient battu l'iPhone 15 en 2023, et son successeur est encore plus intéressant !

S’il y a bien un acteur sur la scène smartphone qui réussit à tenir tête à Apple, c’est évidemment Samsung.

Pour la première fois en 2023 depuis une dizaine d’années, Apple a réussi à dépasser le géant Coréen en termes de volume global de vente, mais Samsung reste solide et arrive à positionner certains de ces smartphones assez hauts dans le top 10 chaque semestre.

C’était le cas du Galaxy A14 et depuis nous avons vu l'arrivée de deux nouvelles générations.

D'après CounterPoint Research, le Galaxy A15 5G est le 4e smartphone le plus vendu mondialement et sa version 4G est à la 5e place. Des chiffres impressionnants qui suivent ceux du Galaxy A14 qui avait même été le smartphone le plus vendu en Inde en 2023.

Fiche technique du Samsung Galaxy A16

Écran : Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur MediaTek Dimensity 6300

Processeur MediaTek Dimensity 6300 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Nous en sommes donc au Galaxy A16, un smartphone à cheval entre l’entrée et le milieu de gamme, qui propose des composants de grande qualité et que nous trouvons idéal pour tous ceux qui ont un usage plutôt modéré de leur smartphone, mais qui ne veulent pas se sentir limité s’ils ont besoin de regarder des vidéos en streaming par exemple, et cela, grâce à un magnifique écran Super Amoled.

Quelle offre pour le Samsung Galaxy A16 pour ce Black Friday ?

Le Black Friday est aujourd’hui, et pour l'occasion, vous pouvez découvrir le Galaxy A16 à très bon prix sur Amazon et Rakuten. Sur Rakuten, l'appareil est d'ailleurs éligible au code BLACK15 qui permet de bénéficier toute la journée d’une réduction de 15 € !